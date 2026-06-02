鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-02 12:10

美光衝破1000美元，華爾街看好還有得漲(圖：Shutterstock)

Stifel 分析師 Brian Chin 周一 (1 日) 表示，美光可能成為輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最新跨足個人電腦 (PC) 晶片市場、推出 RTX Spark 產品的重要受惠者之一。

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Morningstar 分析師表示，美光股價突破 1,000 美元整數關卡本身就可能進一步激勵投資人情緒。且近期多家華爾街機構紛紛上調目標價，也顯示分析師普遍認為美光仍有進一步上漲空間。美光周一收盤價報 1,034.74 美元。

周一稍早，Raymond James 分析師 Melissa Fairbanks 將美光目標價由 530 美元大幅調升至 1,100 美元。她表示，AI 需求強勁，加上記憶體供應持續受限的情況可能延續至 2027 年與 2028 年，這將有助美光維持較高售價。

Fairbanks 在報告中指出，隨著每一代圖形處理器 (GPU) 升級，高頻寬記憶體 (HBM) 晶片的設計與製造複雜度也持續提高。這進一步鞏固美光作為市場上少數 HBM 供應商之一的地位。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 上周也將美光目標價由 1,000 美元調升至 1,500 美元。他認為，美光、SK 海力士 (SK Hynix) 以及三星電子 (Samsung Electronics) 幾乎掌控整個 DRAM 與 HBM 市場。