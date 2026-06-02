黃仁勳進軍PC市場！分析師：AI戰場從GPU擴至全棧式供應鏈

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 13:00

針對輝達週一 (1 日) 發布的 PC 晶片戰略，盛寶金融 (Saxo Financial) 首席策略師 Charu Chanana 出具最新研究報告指出，這意味著 AI 交易的焦點正從單一繪圖晶片 (GPU) 向外擴散，市場受惠者名單將顯著擴大。

黃仁勳進軍PC市場！分析師：AI戰場從GPU擴至全技術棧(圖:shutterstock)

Chanana 表示，AI 發展已進入新階段，不再局限於單一晶片的效能，而是轉向建構完整的技術生態系。

‌



她並說道，「AI 下一階段涉及擴展所需的完整技術堆疊，從 CPU、GPU、記憶體到網路與伺服器」，並稱這場變革將重塑供應鏈格局。

報告具體點名多家受惠企業。在架構層面，Arm(安謀) 因其矽智財授權模式成為大贏家，微軟則扮演著 Windows AI 生態系的「把關人」，聯發科透過與輝達共同開發 PC 晶片，成功跨足高階運算領域，打破以往僅專注於智慧手機與物聯網設備的界限。

此外，博通與邁威爾致力於擴展資料中心網路，同樣是 AI 基礎建設不可或缺的環節。

在終端製造端，戴爾科技與聯想集團等 PC 品牌大廠，將成為搭載新晶片產品的生產主力。