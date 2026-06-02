黃仁勳進軍PC市場！分析師：AI戰場從GPU擴至全棧式供應鏈
鉅亨網編譯陳韋廷
針對輝達週一 (1 日) 發布的 PC 晶片戰略，盛寶金融 (Saxo Financial) 首席策略師 Charu Chanana 出具最新研究報告指出，這意味著 AI 交易的焦點正從單一繪圖晶片 (GPU) 向外擴散，市場受惠者名單將顯著擴大。
Chanana 表示，AI 發展已進入新階段，不再局限於單一晶片的效能，而是轉向建構完整的技術生態系。
她並說道，「AI 下一階段涉及擴展所需的完整技術堆疊，從 CPU、GPU、記憶體到網路與伺服器」，並稱這場變革將重塑供應鏈格局。
報告具體點名多家受惠企業。在架構層面，Arm(安謀) 因其矽智財授權模式成為大贏家，微軟則扮演著 Windows AI 生態系的「把關人」，聯發科透過與輝達共同開發 PC 晶片，成功跨足高階運算領域，打破以往僅專注於智慧手機與物聯網設備的界限。
此外，博通與邁威爾致力於擴展資料中心網路，同樣是 AI 基礎建設不可或缺的環節。
在終端製造端，戴爾科技與聯想集團等 PC 品牌大廠，將成為搭載新晶片產品的生產主力。
Chanana 認為，隨著輝達將觸角伸向 CPU 與 PC 市場，AI 產業的投資邏輯已從追逐單一 GPU 龍頭，轉向全面布局整個硬體供應鏈的「全棧式」機會。
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