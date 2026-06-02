鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-02 10:32

《Yahoo Finance》報導，巴菲特 (Warren Buffett) 退休後，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US)(BRK.B-US) 在新執行長阿貝爾 (Greg Abel) 領導下的首筆大型收購案，看起來刻意延續了過去風格：以現金交易、押注住宅市場，而且收購的是公司熟悉的業務。

波克夏收購建商Taylor Morrison為新執行長阿貝爾領導下首筆大型收購案(圖：Reuters/TPG)

不過，波克夏以 85 億美元收購住宅公司 Taylor Morrison(TMHC-US)，並不只是巴菲特投資風格的重演。這筆交易讓投資人首次得以觀察「後巴菲特時代」的資本配置策略，也引發新的問題：阿貝爾領導下的波克夏，究竟只是持有更多企業，還是將開始整合集團旗下各項業務、創造更大的共同效應？

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從股價表現來看，這筆交易的重要性不容忽視。根據 Yahoo Finance 數據，自巴菲特宣布將卸下執行長職務以來，波克夏股價已下跌 13%，同期標普 500 指數上漲 33%。

而自阿貝爾正式接任執行長後，波克夏股價下跌 5%，標普 500 指數則上漲 11%。

這也成為市場對阿貝爾的初步評分。投資人關心的不只是波克夏是否仍持有優質企業，更在意阿貝爾將如何運用巴菲特留下的大量資金。

CFRA 分析師 Catherine Seifert 周一指出，「自阿貝爾接替巴菲特擔任波克夏執行長以來，投資人一直在等待他的第一筆併購交易。」她估計，波克夏目前可用於股票回購與併購的「火藥庫」資金高達 800 億至 1,000 億美元。

Taylor Morrison 相當符合波克夏既有的住宅產業布局。

波克夏目前已擁有 Clayton Homes、房地產經紀 HomeServices of America、建材商 Acme Brick、Johns Manville、Shaw Industries、Benjamin Moore 及 MiTek 等多家與住宅市場相關企業。

Glen View Trust 投資長 Bill Stone 表示，「住宅景氣循環終究會反轉，而人口結構顯示，一旦景氣回升，市場將出現大量被壓抑的住房需求。而且沒有人知道景氣何時反轉，但波克夏擁有充足資金與耐心等待的能力。」

因此，這項收購本身並不難理解。真正值得關注的是下一步。

Seifert 指出，雖然市場預期阿貝爾將延續波克夏長期以來的分權管理文化，但她認為「有理由將波克夏分散各地的子公司整合成更精簡、更具效率的營運部門。」

這也是這筆交易開始與巴菲特時代出現差異之處。

巴菲特打造波克夏的核心理念之一，就是高度自治，讓旗下企業幾乎不受總部干預，自主經營。

阿貝爾很可能保留這項文化，但收購 Taylor Morrison 也顯示，他或許正在尋找機會，讓相關業務之間建立更緊密的合作關係，而不只是單純持有它們。波克夏未來可能從「企業集合體」逐漸朝「產業平台」方向發展。

此外，這筆交易對波克夏資產負債表幾乎沒有造成壓力。波克夏第一季持有現金高達 3,970 億美元，因此 85 億美元的收購規模只能算是阿貝爾時代的第一步，而非解決龐大現金部位的答案。