鉅亨網新聞中心 2026-06-02 15:05

不少華爾街人士指出，在 OpenAI 與 Anthropic 的 AI 爭霸戰中，技術底蘊決定的是長線格局，但短期內真正牽動市場神經的，或許是誰能率先叩響 IPO 大門。這不僅關乎募資能力與企業估值，更可能成為左右競爭態勢、改寫產業版圖的重要轉折點。

當前美股 IPO 窗口大開，市場正處於極度亢奮的蜜月期。上個月，AI 晶片新貴 Cerebras 掛牌首日便狂飆 68%，展現出市場對 AI 概念股無與倫比的飢渴。

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再加上全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 計畫於今年夏天啟動上市，目標估值直指 1.5 兆美元，這場史上最大規模的 IPO，預計將為美股市場再添一把乾柴。

資金派對正熱 巨無霸吸金效應恐榨乾市場

然而，即便市場再火熱，公開市場的資金水位終究不是無窮無盡的。當 SpaceX 這頭吸金巨獸登場，緊接著又是 OpenAI 與 Anthropic 分別尋求近兆與數千億美元的天價估值時，資本市場的「氧氣」將被迅速稀釋。

市場專家警告，SpaceX 將消耗海量資金，此時「先上市者」將能優先鯨吞市場上日益稀缺的避險與成長資金，而淪為第二、甚至第三個掛牌的公司，將面臨資金被榨乾的窘境。

借鏡 Lyft 與 Uber 前車之鑑 屈居第二代價沉重

學術研究早已證實，IPO 往往呈現「行業集群化」趨勢，而處於週期後半段才上市的公司，其股價表現通常差強人意。

這不難理解，護城河最深、體質最佳的產業龍頭通常會選擇率先搶灘，隨後跟進的追隨者則往往實力稍遜。

對目前營運體質更顯穩健、由執行長阿莫迪（Dario Amodei）掌舵的 Anthropic 而言，等待的代價更是難以承受之重。

鑑於奧特曼（Sam Altman）治下的 OpenAI 近期頻頻傳出管理層大地震與內耗陰霾，一旦 OpenAI 率先上市卻遭遇市場冷落，其引發的骨牌效應恐將引發投資人退堂鼓，進而迫使 Anthropic 不得不推遲或縮減上市計畫。

這種「老二被老大拖累」的慘烈戲碼，在 2019 年共享叫車雙雄 Lyft 與 Uber 上市時便曾真實上演。

當時規模較小的 Lyft 搶先掛牌，卻因表現不如預期導致股價破發，直接重創了兩個月後登場的 Uber。儘管 Uber 當時被迫下調估值目標，掛牌後依然慘遭市場拋售。

搶跑縱有波折 先收割「公開市場紅利」仍是上策

不過，率先「搶跑」並非毫無風險。在產業尚處起步階段、缺乏同業財報對標的情況下，先行者必須獨自承受市場的質疑與波動。

正如 2012 年 Facebook（現 Meta）IPO 時，因市場擔憂其行動端廣告轉型前景，導致其上市前三個月市值直接腰斬。然而，一旦先行者展現出營運韌性、讓市場認可其商模後，便能率先收割公開市場的豐厚紅利。

這不僅意味著源源不絕的資本補充，更能透過股權變現穩定軍心，用極具吸引力的股票激勵與流動性，牢牢鎖住核心的 AI 天才員工。

這也解釋了為何這場爭奪戰，已演變成今年必須分出勝負的生死時速。據悉，暫時領先的 Anthropic 已於週一 (1 日) 秘密遞交上市申請，最快將於今年秋季掛牌。

OpenAI 也不甘示弱，正與高盛及大摩等頂級投行密切合作，預計將在未來幾週內跟進遞交秘密 IPO 申請。