鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-27 13:00

日本央行 (BOJ) 總裁植田和男週三 (27 日) 在東京舉行的國際銀行會議上表示，當前爆發的中東衝突是「日本面臨的第五次石油衝擊」，強調油價飆漲不僅是能源成本問題，更是對整體通膨體制的考驗。

市場估6月升息機率75%！日央行：中東衝突是日本第五次油價衝擊 通膨非暫時性風險升溫(圖:shutterstock)

他指出，衝擊最終是暫時性或持久性，取決於工資漲幅、通膨預期及匯率等「初始條件」。

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植田回顧 1970 年代以來歷次油價危機後指出，高油價首先會惡化貿易條件、壓抑實體經濟，但若持續過久，則可能推升通膨預期與核心通膨率。

他並示警，日本現處微妙平衡點：今年「春鬥」實現約 5% 調薪為脫離通縮奠基，但日元兌美元貶至近 40 年低點已大幅放大進口成本，若中東局勢延燒導致供應鏈中斷，將進一步打擊生產端。

植田未明言下月政策會議結果，但強調 BOJ 需警惕油價對核心通膨趨勢的二次效應，在確認工資—物價螺旋真正形成及內生經濟動力足夠強勁前，BOJ 將保持謹慎，「不會僅因油價短期衝高就倉促升息」。

植田此番談話仍被市場解讀為偏鷹，隔夜掉期數據顯示交易員押注 BOJ 下月 16 日升息 1 碼機率約 75%。

瑞穗金融集團執行長木原正裕也建議，若 BOJ 大幅升息，對債市穩定較佳。