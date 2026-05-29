范斯稱美伊「非常接近」達成協議 國際油價聞訊下降

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-29 11:52

美國副總統范斯週四 (28 日) 表示，美國和伊朗在延長停火協議方面取得了良好進展，但美國總統川普尚未準備批准該協議，促使國際油價聞訊下滑。

范斯稱美伊已接近達成協議 國際油價聞訊下降 (圖：shutterstock)

就在美國消息人士稱華盛頓和德黑蘭已達成協議數小時後，范斯告訴記者，美方尚未就與伊朗的協議達成協議。不過，雙方「非常接近」達成協議，美國有能力大幅遏制德黑蘭的核子計畫。

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范斯稱，與伊朗簽署的諒解備忘錄 (MOU) 中存在一些棘手的問題，涉及伊朗的濃縮鈾庫存以及進一步濃縮的問題。

他指出：「很難說總統何時或是否會簽署諒解備忘錄。我們也在幾個措辭問題上反覆磋商。我不能保證我們一定能實現目標，但目前我感覺相當不錯。我們已經取得了很大進展。」

范斯補充：「希望能繼續取得進展，屆時 (川普) 總統能夠認可這項協議，但顯然這還有待確定。」

台灣時間週五 (29 日) 上午 11 時 30 分許，美國西德州原油 (WTI) 期貨下跌 1.27%，報每桶 87.77 美元。此外，8 月交割的布蘭特原油期貨下降 0.90%，報每桶 91.87 美元。

美伊持續談判之際，雙方交火消息屢傳， 美國週四對荷姆茲海峽附近一處華府認定為伊朗無人機作戰據點的目標發動空襲後，德黑蘭隨即對位於科威特的美軍空軍基地展開報復性攻擊，再度凸顯美伊局勢仍高度緊張。

伊朗國家電視台週五稍早報導，一架美國飛機在伊朗布什爾省賈姆鎮被摧毀，美國中央司令部則反駁，儘管伊朗聲稱布什爾附近擊落了美國軍機，但實際上並沒有美國飛機被擊落。