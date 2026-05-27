鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 21:20

在人工智慧 (AI) 浪潮的推動下，投資者的目光已開始從輝達 (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 等大型領頭羊轉向美國科技小型股。根據最新的市場數據顯示，這些過去幾年表現低於大盤的小型股正迎來強勁復甦，顯示出 AI 投資熱潮正進一步擴散。

根據 LSEG Lipper 的數據，資金流向出現了顯著轉變。Invesco S&P 小型股資訊科技 ETF(Invesco S&P SmallCap Information Tech ETF) 在連續四年資金流出後，今年已吸引了 4,970 萬美元的資金流入。

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此外，Trivariate Research 的數據指出，S&P 600 小型科技指數今年累計漲幅高達近 54%，遠遠超過 S&P 500 科技指數 20.1% 的漲幅，兩者間的差距創下自 1995 年以來的新高。

Lazard 美國系統化小型股股票 ETF 的經理人 Oren Shiran 表示，「AI 交易已發生重大擴張」，小型股正逐漸成為 AI 供應鏈中「第二波與第三波」受益者的重要組成部分。

尋求低估值與 AI 基礎設施商機

投資者轉向小型科技股的主要動力在於其改善的盈利前景、相對低廉的估值，以及與 AI 基礎設施密切相關的多元化業務，這包括晶片製造、資料中心供應商以及網路設備製造商。

目前已有多家公司表現突出：

MaxLinear 與 VIAVI 等公司今年股價錄得三位數增長。MaxLinear 因超大規模客戶的強勁需求，營收大幅成長 43%。

半導體設備組件商 Ichor Holdings 今年股價翻漲約 4 倍，儘管其最後一次報告獲利已是 2022 年底。

其他表現優異的股票還包括 Ultra Clean 與 Vishay Intertechnology。

繁榮背後的投機風險與挑戰

儘管表現亮眼，但市場對「AI 泡沬」的擔憂也隨之升溫。部分分析師警示，當前小型股的狂熱可能更多源於投機買盤，而非基本面的改善。

洛杉磯資本管理公司的高級經理人 Hal Reynolds 指出，小型科技股的價格變動受投機影響較大，且相較於大型股，其基本面變化並不對稱。

此外，小型股對經濟環境較為敏感，且通常依賴債務支撐增長。全球政府債券收益率 (利率) 的上升可能增加其融資難度，進而削弱該板塊的吸引力。

獲利前景展望