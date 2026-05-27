〈兆豐金法說〉兆豐金前4月賺142億年增40% 非銀貢獻度翻倍、證券獲利飆4倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 17:00

兆豐金控 (2886-TW) 今日舉行 2026 年第 1 季線上法人說明會，公布第 1 季營運表現 。受惠於各子司多軌並進的獲利結構與多元化動能，兆豐金首季稅後淨利達 93.97 億元，較去年同期成長 17%，每股盈餘為 0.63 元 ；4 月單月稅後淨利更飆出 48.57 億元，年增率高達 124% 。累計前 4 月稅後淨利已達 142.54 億元，年增率達 40%，整體營運延續成長力道，表現相當穩健 。

金雞母換人當！前4月大賺142億年增40% 非銀貢獻度翻倍、證券獲利飆4倍。（圖: 兆豐提供）

兆豐金控總經理張傳章在致詞中表示，集團第 1 季的表現可以用「穩中求進」4 個字來形容 。張傳章指出，從首季集團收益的組成來看，獲利結構有持續改善的趨勢 。淨利息收益年增 6%，維持基本盤 ；同時，淨手續費收入大幅成長 31%，交易收益也年增 13% 。

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張傳章強調，這讓金控整體的獲利來源更加多元且均衡，進一步提升了集團在面對市場波動時的抗震韌性 。

在核心銀行子公司方面，兆豐銀行首季稅後淨利達 70.8 億元 。張傳章表示，這主要受惠於利差持續擴大及資產規模穩定成長 。第 1 季淨利差（NIM）季增 8 個基點（bp）至 0.95%，帶動淨利息收益（NII）年增 4% 。在放款與存款業務上，平均放款餘額與存款餘額分別達 2.5 兆元及 3.3 兆元，年增率分別為 7% 與 4% 。

張傳章指出，放款動能主要來自半導體與電子產業景氣延續，以及企業跨境資金配置需求持續升溫，成為支撐獲利成長的重要基礎 。

與此同時，兆豐銀行的財富管理業務動能也持續放大。張傳章指出，目前高資產客群（HNW）的資產管理規模（AUM）已達到 2561 億元，年成長 17% ；財富管理淨手續費收入達 13.65 億元，年增 27% 。這進一步推動銀行子公司整體淨手續費收益年成長 15%，成為銀行下一階段結構性成長的重要來源 。

值得市場關注的是，非銀行子公司的表現更為突出。張傳章表示，非銀獲利佔比從去年同期的 12.63%，一舉跳升至 26.36%，呈現翻倍成長 。非銀行子公司的動能全面升溫，正逐步行塑出兼具韌性與擴張力的第二成長曲線 。

其中，證券子公司受惠於近期資本市場全面攀升，第 1 季稅後淨利達 13.46 億元，年增率高達 422%，在經紀與資本市場業務雙引擎推動下，增幅最為亮眼 。票券子公司稅後淨利 8.27 億元，年增 52%，在利差與規模優勢下維持市場領先地位 ；產險子公司稅後淨利 2.33 億元，年增 10%，工程險與健康險均呈現雙位數成長 。其他子公司方面，投信維持穩健成長，AMC 年增 32%，創投更因投資收益挹注而年增達 167% 。

此外，集團近年積極推動的共同行銷與客戶導流效益也逐步浮現 。張傳章指出，第 1 季產險跨售保費佔比已達 10.6% ；銀行引介證券的複委託業務佔比，由去年底的 14% 提升至 21%，台股共銷佔比亦達到 9%，顯示集團整合的綜效正在擴大，逐步建立起更完整的金融服務生態圈。