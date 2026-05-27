鉅亨網記者陳于晴 台北
台股多頭萬馬奔騰，今 (27) 日指數在電子權值股的帶領下，再攀新高 44818.25 點，台股共同基金淨值也同步跟著改寫新高峰。根據統計，投信發行淨值創高且超過 500 元 以上的台股基金共有 10 檔，包括玉山高成長 (原 PGIM 保德信高成長)、統一全天候、安聯台灣科技、統一奔騰、統一黑馬、瀚亞高科技、統一龍馬、野村中小、富邦長紅、群益馬拉松等多檔老字號招牌台股基金，若統計淨值超過 400 且創高的台股基金，更高達 21 檔之多。
玉山投信指出，多頭行情帶動台股基金淨值與加權指數同步創下新高，且在選股的加持之下，不少台股共同基金績效表現更勝大盤今年 52.8% 的漲勢。
玉山科技島基金 (原 PGIM 保德信科技島基金) 經理人王偉哲指出，這波台股創高主要由電子類股趨勢動，據統計，電子類股在整體台股市值占比已來到 83.4%，鮮明反映出資金明顯集中於電子權值股，另一方面，今年以來電子指數漲幅高達 66.81%，顯著優於金融的 10.1% 與傳產的 5.7%，突顯其對指數貢獻度最高，看好在產業趨勢與資金動能雙重支撐下，AI 相關科技股將持續扮演推升台股的重要引擎。
王偉哲進一步說明，拜 AI 領域蓬勃發展所賜，全球對於半導體產品需求急增，而晶圓龍頭大廠正好於該領域位居主導地位，此外，AI 晶片設計正從單一大晶片走向 Chiplet 架構，帶動晶粒間高速互連標準需求升溫，台廠相關供應鏈不只受惠晶圓代工與封測擴產，亦從 IP、設計服務全面升級。
王偉哲認為，隨著 COMPUTEX 即將登場、近日科技巨頭相繼訪台固樁供應鏈，以及美光科技受惠 AI 記憶體熱潮大漲等科技題材，有望持續推升台股 AI 熱潮，有利指數再度挑戰歷史新高；惟須留意大盤正乖離再度來到高位，且外資期貨淨空單口數已超過 5.4 萬口，短線可能出現高檔劇烈震盪走勢。
針對台股布局，王偉哲建議，看好電子類股 ROE 成長幅度明顯優於加權指數，具備中長期競爭優勢，可望成為支撐台股多頭趨勢延續的核心力量，可聚焦技術具競爭力之產業，並集中火力於具有股價爆發性的科技股，包括半導體測試、光通訊、半導體設備等產業皆可作為主要布局方向。
投信發行台股基金淨值創高且超過 500 元 以上
|
基金名稱
|
最新淨值
|
成立日期
|
統一全天候基金
|
989.84
|
1994/2/18
|
安聯台灣科技基金
|
791.68
|
2001/4/3
|
統一奔騰基金
|
789.71
|
1998/8/11
|
統一黑馬基金
|
684.43
|
1994/11/1
|
瀚亞高科技基金
|
663.75
|
1994/11/14
|
統一龍馬基金
|
641.81
|
1995/4/8
|
玉山高成長基金
|
638.68
|
1994/4/11
|
野村中小基金
|
614.42
|
2001/4/11
|
富邦長紅基金
|
552.62
|
1995/2/27
|
群益馬拉松基金
|
527.14
|
1996/8/20
資料來源 : Lipper，統計至 2026/05/26，統計投信發行之淨值創高台股基金。
下一篇