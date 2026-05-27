鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-27 16:41

台股多頭萬馬奔騰，今 (27) 日指數在電子權值股的帶領下，再攀新高 44818.25 點，台股共同基金淨值也同步跟著改寫新高峰。根據統計，投信發行淨值創高且超過 500 元 以上的台股基金共有 10 檔，包括玉山高成長 (原 PGIM 保德信高成長)、統一全天候、安聯台灣科技、統一奔騰、統一黑馬、瀚亞高科技、統一龍馬、野村中小、富邦長紅、群益馬拉松等多檔老字號招牌台股基金，若統計淨值超過 400 且創高的台股基金，更高達 21 檔之多。

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玉山科技島基金 (原 PGIM 保德信科技島基金) 經理人王偉哲指出，這波台股創高主要由電子類股趨勢動，據統計，電子類股在整體台股市值占比已來到 83.4%，鮮明反映出資金明顯集中於電子權值股，另一方面，今年以來電子指數漲幅高達 66.81%，顯著優於金融的 10.1% 與傳產的 5.7%，突顯其對指數貢獻度最高，看好在產業趨勢與資金動能雙重支撐下，AI 相關科技股將持續扮演推升台股的重要引擎。

王偉哲進一步說明，拜 AI 領域蓬勃發展所賜，全球對於半導體產品需求急增，而晶圓龍頭大廠正好於該領域位居主導地位，此外，AI 晶片設計正從單一大晶片走向 Chiplet 架構，帶動晶粒間高速互連標準需求升溫，台廠相關供應鏈不只受惠晶圓代工與封測擴產，亦從 IP、設計服務全面升級。

王偉哲認為，隨著 COMPUTEX 即將登場、近日科技巨頭相繼訪台固樁供應鏈，以及美光科技受惠 AI 記憶體熱潮大漲等科技題材，有望持續推升台股 AI 熱潮，有利指數再度挑戰歷史新高；惟須留意大盤正乖離再度來到高位，且外資期貨淨空單口數已超過 5.4 萬口，短線可能出現高檔劇烈震盪走勢。

針對台股布局，王偉哲建議，看好電子類股 ROE 成長幅度明顯優於加權指數，具備中長期競爭優勢，可望成為支撐台股多頭趨勢延續的核心力量，可聚焦技術具競爭力之產業，並集中火力於具有股價爆發性的科技股，包括半導體測試、光通訊、半導體設備等產業皆可作為主要布局方向。

投信發行台股基金淨值創高且超過 500 元 以上

基金名稱 最新淨值 成立日期 統一全天候基金 989.84 1994/2/18 安聯台灣科技基金 791.68 2001/4/3 統一奔騰基金 789.71 1998/8/11 統一黑馬基金 684.43 1994/11/1 瀚亞高科技基金 663.75 1994/11/14 統一龍馬基金 641.81 1995/4/8 玉山高成長基金 638.68 1994/4/11 野村中小基金 614.42 2001/4/11 富邦長紅基金 552.62 1995/2/27 群益馬拉松基金 527.14 1996/8/20