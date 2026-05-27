鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 18:30

兆豐金控 (2886-TW) 副總經理陳建中今 (27) 日於法說會指出，集團在推動「市佔擴張」與「第二成長曲線」策略時，併購與外延擴張必須具備 4 大核心條件：包含維持穩健的資本實力、具備產業前瞻性、掌握跨境佈局商機，以及深化財富管理升級。兆豐金精準鎖定台商供應鏈重組熱區，特別是香港、越南及泰國進行深耕，同時高端財富管理展現強勁動能，高資產客群（HNW）資產管理規模（AUM）已達 2561 億元，年增率高達 17%。

陳建中表示，兆豐金本季的獲利動能已明顯轉向多元化，致力於擺脫過往過度依賴銀行的單一結構。在集團「雙翅膀」策略落實下，第一季非銀行子公司的獲利貢獻度已衝破 26% ，主要受惠於手續費收入年增 31% 及交易收益成長 13% ，證券與產險等子公司正共同行銷擴大綜效 。

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在談及核心的併購與市佔擴張條件時，陳建中強調，「穩健的資本實力」是兆豐金最大的競爭優勢。截至第一季底，銀行子公司資本適足率（CAR）達 16.65%，第一類資本比率為 14.52%，持續維持 D-SIBs 系統性重要銀行同業間最高水準的資本體質。這項優勢為集團後續的放款成長及市佔擴張提供了最堅實的後盾，讓兆豐金能在風險可控的前提下，積極擴增風險性資產規模。

針對產業佈局的「前瞻性」，陳建中分析，隨著 AI 產業需求持續成長與台美貿易協定底定，國內企業資金需求依然強勁。兆豐金目前的企金放款高度聚焦於中長期具成長潛力的產業，如 AI、半導體、綠能、國防、生醫及基礎建設等領域 ，帶動第一季國內企金放款平均餘額年增約 11%。

在「跨境佈局商機」與「財富管理升級」方面，兆豐金優先配合台商供應鏈重組的移轉步伐，將香港、越南及泰國列為優先擴張區域，並靈活利用 OBU（境外金融中心）平臺強化國內外分行協作，爭取跨國融資綜效。