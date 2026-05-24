鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-24 10:51

上周受美伊談判釋出和平曙光與科技財報強勁帶動，美股全線走揚，台股亦在電子與傳產領漲下再創新高 。然而，美國 5 月製造業 PMI 攀升，且聯準會會議紀錄顯示官員對降息態度偏鷹，高利率恐維持更長時間 。本週適逢美、英、港、韓等多國節日休市，短線交投可能趨於清淡 ；法人建議投資人緊盯美國 4 月核心 PCE 等總經數據、川普新關稅政策、戴爾 (Dell-TW) 等科技零售巨頭財報，以及美伊雙方談判的最終進展等 4 大核心方向。

華許上台、降息態度偏鷹？本周多國休市 法人提醒投資人緊盯4件事。（圖：shutterstock）

富蘭克林證券投顧分析，上週 5/18 至 5/22 全球金融市場隨美伊談判與科技財報跌宕起伏 。在總體經濟層面，市場據傳美伊和平協議已進入後期階段，可望在巴基斯坦斡旋下簽署包含立即停火、確保荷姆茲海峽自由航行等內容的最终草案 。美國國務卿盧比歐亦釋出積極跡象，帶動西德州原油期貨應聲大跌 8.60%，回落至每桶 100 美元以下，顯著緩解市場對高油價推升通膨的疑慮 。

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不過，美國 4 月 FOMC 會議紀錄整體基調偏鷹，多數官員強調若通膨持續高於 2% 不排除重新升息 ；且美國 5 月 S&P Global 製造業 PMI 初值衝上 55.3，創 2022 年 5 月以來新高，顯示內需持穩但也伴隨通膨壓力，使聯準會利率政策可能更長時間維持高利率 。

在主要股市表現上，強勁的企業財報與 AI 需求有效抵銷了鷹派政策疑慮，美股全線走揚 。道瓊工業指數上漲 1.57%，史坦普 500 指數上漲 0.53%，費城半導體指數則大漲 3.25% 。

台股與亞股同樣受到中東和平預期與科技股利多提振 。台股在光電、零組件、電腦週邊等電子類股與傳產同步領漲下再創新高，台灣加權股價指數通週強彈 2.66% 。

其餘亞股方面，南韓三星電子與工會達成初步協議避免罷工危機，激勵股價創新高並帶動韓股 KOSPI 指數大漲 4.73% ；日本因第一季 GDP 年化季增率初值優於預期，由軟體銀行大漲 17.62% 領軍，推升日經 225 指數同創新高 。

展望 5/25 起的未來一周，富蘭克林證券投顧提醒，市場投資人應密切留意以下四大方向：

一、總經數據與央行政策：美國將公布第一季 GDP 年化季增率修正值，市場預估為 2.0% ；同時，4 月核心 PCE 平減指數年比預估為 3.3% ，這將是檢視美國通膨是否降溫的關鍵指標 。此外，包括聯準會官員 Williams、5 月經濟諮詢委員會消費者信心指數，以及中國的 4 月工業利潤均值得留意 。

二、貿易政策變數：川普政府在引用第 122 條加徵 15% 關稅後，預計未來一周還將陸續引用第 232 條國安關稅、第 301 條不公平貿易關稅等手段，其引發的全球關稅戰範圍將是市場最大不確定性 。

三、科技與零售巨頭財報：美股將有 Dell、惠普、邁威爾科技、新思科技、Salesforce 等 AI 概念股，以及好市多、百思買、Dollar Tree 等大型零售商發表財報，預期將牽動科技股與內需消費板塊的敏感神經 。