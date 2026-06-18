鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-18 20:11

國內爆發罕見的大規模銀行行員涉嫌收受回扣案，檢警單位近期兵分多路，調查某地政事務所涉嫌向多家民營銀行業務人員提供回扣，藉此承攬不動產抵押權設定代書業務之弊案。對此，金管會銀行局副局長張嘉魁今 (18) 日證實，已於 6 月 16 日至 17 日，陸續接獲共計 13 家銀行通報「重大偶發事件」，目前已要求涉案銀行在 7 個營業日內函報詳細調查與處理改善措施，也就是 6 月 29 日前。

外傳此案涉及超過 60 名銀行行員，在一年內涉嫌不法收取百萬元回扣，並於近日陸續交保。張嘉魁表示，本案目前已正式進入司法調查程序，詳細的涉案人數、分行分布以及涉案程度最高之銀行，因尚在調查中，現階段不便對外具體說明。

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不過，張嘉魁強調，根據目前金管會初步掌握的資訊，此案應屬於「個別從業人員未落實遵守銀行內部規範」的個案，而非銀行系統性問題。其手法主要是地政士 (代書) 為了爭取穩定且大量的客戶來源，涉嫌向銀行的房貸或不動產業務人員提供回扣，以換取銀行端將不動產抵押權設定的業務交由該地政事務所承攬。

張嘉魁進一步指出，此案並非由金管會主動移送，原則上，各銀行多是在接獲檢調單位通知並配合調查後，才得知旗下員工涉案，並依規定在法定時間內向金管會申報重大偶發事件。

金管會之前就已經要求本國銀行依規定訂定相關內部的管理規範，明令禁止行員收受任何形式的回扣與佣金，針對本案，已對這 13 家銀行下達二大指示，首先，要求涉案銀行立即啟動內部全面徹查，優先清查涉案行員過去經手過的所有案件，視後續調查狀況不排除擴大清查範圍。其次，各銀行必須強化員工的教育訓練與法治觀念。

至於是否涉及違反《銀行法》內稽內控規範、或是涉及更嚴重的洗錢與詐欺犯罪？張嘉魁回應，因案發時間非常近期，且已進入司法程序，金管會後續會根據各銀行 6 月 29 日前繳交的調查報告，並視其實際涉案情節的輕重，依法採取進一步的行政處置。