鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-22 19:16

據 1111 人力銀行調查指出，雖然台股不斷創高，但領固定薪資的上班族投資風格仍趨向保守穩健。其中 37.5% 偏好 ETF 或基金等穩健型投資，36.1% 以存款為主，高風險操作比例則不到 1 成，逾 4 成受訪者 2025 年曾在股市中獲利，平均獲利金額達 15 萬 5702 元，且目前最看好 AI 與半導體概念股。調查也顯示，上班族平均必須擁有約 380 萬元流動資產才具備安全感，其中 41 至 50 歲的中年族群因家庭責任與退休規劃，對資產門檻需求明顯提高。

調查進一步發現，在高物價時代下，有 21.9% 的受訪者每月勉強收支打平、沒有餘裕儲蓄，另外更有近 2 成上班族處於負債還款中。有餘裕存錢者平均每月可存 9809 元，每月可投入投資的金額平均則為 8787 元。

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交叉分析顯示，21 至 25 歲剛踏入職場的年輕世代，受限於低薪與高物價，收支打平無餘裕儲蓄的比例最高，達 22.5%；而 31 至 35 歲族群則因面臨房貸、車貸與家庭支出等現實壓力，負債還款比例最高，達 22.2%。

關於理財目的，排名第一為追求財富自由占 40.4%，其次為提升生活品質與提早退休準備，顯示上班族希望透過資產累積，降低對單一薪資的依賴。對照調查中有 41.1% 的上班族開拓正職以外的第二收入，來源便以投資收益占比最高，其次為兼職打工與斜槓接案。