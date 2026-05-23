鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-23 10:40

法國航運巨頭達飛海運 (CMA CGM) 周五 (22 日) 公布的財報顯示，上季核心獲利下滑，主因是航運市場疲弱掩蓋了物流市場的成長，該公司並維持審慎的展望，理由是伊朗戰爭和貿易不確定性依舊。

達飛海運是全球第三大貨櫃輪商，僅次於瑞士的地中海航運公司 (MSC) 和丹麥的馬士基(Maersk)。

‌



財報顯示，達飛第 1 季的息稅前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 年減 32% 下滑至 21.1 億美元，淨利更從 11.2 億美元暴跌至 2.5 億美元，足足減少 77%。

第 1 季總營收大致持平，為 132.3 億美元。其中，航運營收下滑 8.5% 至 80.2 億美元，物流營收則成長 6.6% 至 45.6 億美元。

自美、以對伊朗開戰以來已有數百艘船舶受困，這不僅推升燃料與保險成本，更迫使航運業者調整航線與改採替代路徑，衝擊全球重要石油貿易走廊。

達飛董事長兼執行長 Rodolphe Saade 說：「集團 2026 年第 1 季表現仍具韌性，主要受惠於航運業務強勁，以及多元化商業模式支撐。」

達飛本月有一艘貨櫃船在穿越荷姆茲海峽時遭襲擊，造成船員受傷與船體受損，另有一艘船舶則已撤離波斯灣。

達飛表示目前已建立替代運輸連結，希望在種種限制下，仍維持波斯灣國家進出口貨物流通。