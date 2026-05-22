鉅亨網新聞中心 2026-05-22 19:00

南韓科技巨頭三星集團近期因薪資與獎金爭議成為社會焦點。據《韓聯社》報導，隨著三星電子在罷工前夕達成臨時協議，這場涉及數萬人的勞資糾紛雖然暫時緩解，卻因其高額獎金方案，揭開了南韓社會深刻的階層落差，並引發集團內部及跨行業的連鎖反應。

史上最大獎金與「保時捷」的刺激

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三星電子勞資雙方於 5 月 20 日達成 2026 年薪資臨時協議，同意為記憶體晶片業務部門 (DS) 設立特別獎金池 (資金來源為業務績效的 10.5%)，並平均調薪 6.2%。據測算，部分 DS 部門員工今年最高可領取高達 6 億韓元的獎金。

這項協議在南韓社會投下震撼彈。據報導，網路社群流傳三星員工領完獎金後「排隊簽約購買保時捷」的消息，引發大眾強烈的「相對剝奪感」。一位中型企業職員感嘆，看到三星獎金的新聞讓他瞬間感覺「全身力氣被抽空」，因為自己拼命工作一年的總收入甚至不如對方的獎金。

心理學家指出，這種情緒源於與地位相近者進行比較，當差距過大時，會導致一般大眾產生倦怠、抑鬱甚至對工作的懷疑感。

半導體與家電部門的百倍差距

除了社會矛盾，三星集團內部的分歧也日益嚴重。相對於半導體部門 (DS) 的豐厚報酬，負責手機、家電與電視的設備體驗部門 (DX) 員工預計僅能領取約 600 萬韓元的獎金，兩者差距高達 100 倍。

DX 部門員工對此表達強烈不滿，認為在記憶體業務低迷時期，是 DX 部門支撐了公司運營，如今卻面臨歧視。這種不平衡導致 DX 工會成員在一天內激增數千人，甚至有成員對工會談判的合法性提出質疑，向法院申請禁令要求停止談判。

三星生物製藥談判仍陷入僵局

與三星電子暫緩罷工的情況不同，三星生物製藥的勞資談判仍處於死結。工會要求加薪 14% 及發放 3,000 萬韓元的一次性激勵金，並分配 20% 的營業利潤作為績效獎金。然而，資方堅持人力配置與管理權屬於公司專有權力，不容談判。

市場分析師警告，持續的勞資糾紛已削弱三星生物製藥在 global CDMO(合約開發與製造組織) 行業的競爭力。三星證券已將其目標股價調降，並預測結構性勞動力成本上升將導致未來幾年的營業利潤縮減。

輿論與政府的擔憂