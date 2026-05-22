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南韓科技巨頭三星集團近期因薪資與獎金爭議成為社會焦點。據《韓聯社》報導，隨著三星電子在罷工前夕達成臨時協議，這場涉及數萬人的勞資糾紛雖然暫時緩解，卻因其高額獎金方案，揭開了南韓社會深刻的階層落差，並引發集團內部及跨行業的連鎖反應。
三星電子勞資雙方於 5 月 20 日達成 2026 年薪資臨時協議，同意為記憶體晶片業務部門 (DS) 設立特別獎金池 (資金來源為業務績效的 10.5%)，並平均調薪 6.2%。據測算，部分 DS 部門員工今年最高可領取高達 6 億韓元的獎金。
這項協議在南韓社會投下震撼彈。據報導，網路社群流傳三星員工領完獎金後「排隊簽約購買保時捷」的消息，引發大眾強烈的「相對剝奪感」。一位中型企業職員感嘆，看到三星獎金的新聞讓他瞬間感覺「全身力氣被抽空」，因為自己拼命工作一年的總收入甚至不如對方的獎金。
心理學家指出，這種情緒源於與地位相近者進行比較，當差距過大時，會導致一般大眾產生倦怠、抑鬱甚至對工作的懷疑感。
除了社會矛盾，三星集團內部的分歧也日益嚴重。相對於半導體部門 (DS) 的豐厚報酬，負責手機、家電與電視的設備體驗部門 (DX) 員工預計僅能領取約 600 萬韓元的獎金，兩者差距高達 100 倍。
DX 部門員工對此表達強烈不滿，認為在記憶體業務低迷時期，是 DX 部門支撐了公司運營，如今卻面臨歧視。這種不平衡導致 DX 工會成員在一天內激增數千人，甚至有成員對工會談判的合法性提出質疑，向法院申請禁令要求停止談判。
與三星電子暫緩罷工的情況不同，三星生物製藥的勞資談判仍處於死結。工會要求加薪 14% 及發放 3,000 萬韓元的一次性激勵金，並分配 20% 的營業利潤作為績效獎金。然而，資方堅持人力配置與管理權屬於公司專有權力，不容談判。
市場分析師警告，持續的勞資糾紛已削弱三星生物製藥在 global CDMO(合約開發與製造組織) 行業的競爭力。三星證券已將其目標股價調降，並預測結構性勞動力成本上升將導致未來幾年的營業利潤縮減。
南韓社會各界對三星的薪酬方案評價兩極。南韓經營者總協會 (KEF) 批評這項協議開創了「不良先例」，認為不應將過度的獎金要求泛化到整個行業。中小企業聯合會則質疑，在數億韓元的獎金爭議中，合作的中小企業是否獲得了公平的補償。
南韓總統李在明在內閣會議上更直接批評工會要求分享營業利潤的行為，認為其「逾越了界限」，並強調勞動者的報酬應在合理限度內，同時必須保護企業生態系統與消費者權益。
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