〈航運指數〉SCFI連4漲 貨攬業曝艙位到6月中前都是滿載
鉅亨網記者王莞甯 台北
上海航交所今 (22) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 4 周反彈，本周較上周續彈 77.49 點至 2218.15 點，漲幅 3.6%，四大航線仍全面走升，海運業者指出，第三季旺季已提前到來，看到貨主都在提前拉貨，「到 6 月中旬都是滿艙狀態」。
相較於上周的運價全面飆升，本周運價漲幅略緩，貨攬業者說明，上周主要是反映國際油價上漲的高成本因素，接下來就是看需求，目前觀察到「艙位都很緊」，到 6 月中旬都是滿艙狀態，反映貨主擔心未來的漲價問題，提前出貨，預期心態濃厚。
本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 反彈 89 美元至 1905 美元，漲幅 4.9%；遠東到地中海每 TEU 反彈 62 美元至 3207 美元，彈幅 1.97%。
而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價彈升 36 美元至 3154 美元，漲幅 1.15%，遠東到美東每 FEU 彈升 89 美元，來到 4313 美元，漲幅 2.1%。
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