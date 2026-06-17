鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-18 06:00

川普政府週三 (17 日) 公布美國與伊朗達成的 14 點諒解備忘錄 (MoU) 全文，美方高層官員將其形容為美國的一項「重大勝利」。

該協議對伊朗作出大幅政治與經濟讓步，以換取荷姆茲海峽重開，避免全球經濟遭受更大衝擊，美國總統川普表示，若未能與伊朗達成協議，全球恐陷入「經濟大蕭條」，並強調市場已對協議投下信任票。

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川普說：「沒有任何事比市場更聰明，而市場喜歡看到這樣的協議。」

川普態度轉趨溫和 接受伊朗民用鈾濃縮

與先前揚言對伊朗發動新一輪軍事打擊不同，川普在記者會上釋出較為溫和的訊號。

他表示，伊朗有權為民用用途進行鈾濃縮，美國不會要求德黑蘭放棄彈道飛彈計畫，也承認華府最終將不得不歸還遭凍結的伊朗資產。

這些立場轉變，加上協議內容曝光，預料將引發以色列及共和黨鷹派人士不滿。黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 領袖卡西姆 (Naim Qassem) 更將其形容為「偉大的勝利」。

川普：若不達成協議 全球經濟恐重創

川普指出，若美伊未能達成協議，荷姆茲海峽將無法重新開放，進而衝擊全球能源供應與經濟活動。換言之，這將會造成全球性經濟大蕭條。

他表示，在火箭攻擊與海上水雷威脅下，沒有人願意讓價值數十億美元的商船穿越荷姆茲海峽。

白宮稱處理高濃縮鈾庫存是重大成果

美國高層官員表示，協議有助於防止伊朗取得核武。雙方同意討論如何處理伊朗約 440 公斤接近武器級的高濃縮鈾庫存。

川普表示，他接受在國際原子能總署 (IAEA) 監督下，於伊朗境內進行降濃縮作業。

一名參與簡報的高級官員表示，至少現有濃縮鈾將透過降濃縮方式處理，美方仍將爭取更進一步措施，但伊朗願意接受這項安排，本身已是美國的一項重大勝利。

協議最快本週簽署 不排除川普與伊朗總統會面

川普表示，正式協議可望於近日簽署，最快可能在週四或週五完成。

伊朗方面曾提議由川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）共同簽署，若成真，將是兩國自 1980 年代斷交以來領袖首次會面。

原先外界預期，由副總統范斯（JD Vance）在日內瓦代表美方完成簽署。

美國擬解除制裁並推動 3,000 億美元重建計畫

根據協議內容，美國將解除對伊朗港口的海上封鎖，並允許伊朗原油出口。

協議還包括解凍數十億美元伊朗海外資產，以及在最終協議框架下取消國際制裁。同時，海灣國家也將成立規模 3,000 億美元的重建基金，協助伊朗經濟發展。

不過，川普強調，美國不會參與出資。

「任何人都可以投資，但我們不會投資，一毛錢也不會出。」川普表示。

他指出，海灣國家的投資將取決於伊朗未來是否遵守協議。

黎巴嫩納入停火範圍 以色列恐面臨壓力

美國官員透露，協議將黎巴嫩納入停火範圍，這也是伊朗的重要要求之一。

協議要求保障黎巴嫩領土完整，並限制以色列在黎巴嫩境內的軍事行動。不過，美方未說明是否代表以色列必須撤出目前作為緩衝區的占領區域。

伊朗承諾不發展核武 荷姆茲海峽 60 天免收通行費

作為交換條件，伊朗同意在未來 60 天內開放荷姆茲海峽，並免除商船通行費，同時約束包括真主黨在內的區域盟友。

伊朗也重申不尋求發展核武，並將與美國展開後續核談判，討論約 440 公斤高濃縮鈾庫存的處置方式。

荷姆茲海峽承擔全球約兩成石油供應，因此其恢復通航被視為穩定全球能源市場的重要一步。

飛彈計畫未納入協議 川普態度軟化

七大工業國集團 (G7) 雖支持美伊協議，但呼籲後續談判應進一步限制伊朗彈道飛彈計畫。

然而，飛彈問題並未被納入此次備忘錄。

川普表示，伊朗需要一定程度的飛彈能力。

「其他國家有飛彈，他們也必須擁有一些。」

「難道我要允許沙烏地阿拉伯擁有飛彈，而不讓伊朗擁有嗎？」川普說。

川普鬆口歸還伊朗凍結資產

川普也對歸還伊朗遭凍結資產展現開放態度。

「那些不是我們的錢，而是伊朗的錢。」

「如果不歸還，未來可能沒有人願意相信美元，也不會有人再投資美元。」