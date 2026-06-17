鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-18 06:10

《Yahoo Finance》報導，美國總統川普團隊周三 (17 日) 首度向媒體完整宣讀美國與伊朗之間的合作備忘錄(MoU)。該文件內容包括，正式保障船舶可在未來 60 天內免費通行荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)，但未排除未來重新徵收通行費的可能性。

在記者會上，川普淡化了這項條款的重要性。他表示，「阻止他們未來收取通行費的原因，是常識。因為你不可能把所有事情都寫進一份文件裡。」

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川普接著補充，「他們不想被轟炸，也不想遭到攻擊。」

不過，這項承認可能進一步削弱市場對荷姆茲海峽航運快速恢復正常的期待。航運數據公司 Kpler 本周稍早預測，由於仍存在許多未解決的問題，一個月內通過荷姆茲海峽的船運量可能僅能恢復至戰前水準的約 40%。

這項聲明也再次凸顯川普近期對荷姆茲海峽通行費議題的說法並不一致。

周二與阿聯總統 Mohamed bin Zayed Al Nahyan 出席活動時，川普曾表示，「海峽將維持免通行費，而且 60 天之後仍免通行費。有人說只有 60 天免通行費，不、不，不是這樣。它就是永久免通行費。」

儘管協議細節存在疑問，但消息公布後仍提振能源市場情緒。這周以來，原油期貨價格持續下跌。川普周三形容油價「正在暴跌。」

伊朗方面則確認，未來 60 天內不會向通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費。但根據伊朗半官方媒體《Tasnim News Agency》，60 天期限結束後，「伊朗將開始向船舶收取服務費用。」

事實上，伊朗與阿曼近來一直在討論如何共同管理這條關鍵水道。兩國近期至少曾進行一次相關通話。伊朗甚至已成立「波斯灣海峽管理局 (Persian Gulf Strait Authority)」。

白宮公布的備忘錄據報還包括，對伊朗高濃縮鈾稀釋程度設定新的「最低」標準、確保黎巴嫩領土完整性，即使以色列近期持續發動攻擊，以及美國將在協議簽署後推動解除大範圍對伊朗制裁。