鉅亨網新聞中心 2026-05-22 16:46

市場情緒回暖，港股主要指數周五 (22 日) 集體上揚，恒生指數今日高開逾 200 點後震盪上攻，一度漲逾 300 點，最終收盤上漲 0.86%，報 25606.03 點。恒生科技指數收報 4869.57 點，大漲 2.11%，明顯跑贏大盤。大市全日成交額達 2812.98 億港元。

科技與人工智慧板塊成為市場焦點。聯想集團在公布業績後表現搶眼，收盤狂飆 19.77%，盤中更是刷新歷史新高。人工智能（AI）應用板塊全天強勢，其中智譜收漲 26.93%。智譜的大漲受雙重利多帶動：首先是該公司被視為納入恒生科技指數的頭號候選，預計未來獲港股通資格後將吸引超千億港元資金湧入；其次是該公司發布了 GLM-5.1 高速版 API，模型輸出速度刷新全球紀錄。

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半導體板塊集體走強，主要受美股存儲板塊走勢帶動。兆易創新收漲 12.92%，中芯國際上漲 7.61%，且成交額位居全港首位。市場分析指出，閃存市場預計將長期供不應求，為相關製造商提供了轉型與增長的契機。

在新股表現方面，丹諾醫藥首日掛牌表現驚人，收盤大漲 178.73%。該股在公開招股階段便獲得超過 9000 倍的超額認購，市場熱度極高。

儘管科技股普漲，但部分板塊表現疲軟。物業管理板塊全線走低，貝殼 - W 跌 5.26%；三胎概念股亦出現分化，蒙牛乳業跌 4.13%。