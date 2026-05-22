踩美禁令紅線！3台人涉走私輝達高階AI伺服器赴中 經濟部3點表立場
鉅亨網記者張韶雯 台北
基隆地檢署接獲線報有國內資訊業者填報不實資料，企圖將搭載輝達（NVDA-US）高階晶片的 AI 伺服器銷往中港澳。檢調並羈押禁見 3 名主要嫌疑人。對此，經濟部貿易署昨晚緊急發表三點說明，強調美方嚴管 AI 出口，台商須恪遵戰略貨品管制、據實申報，切勿運用假文件調包圖利，以免受罰。
根據檢調調查，該國內資訊業者為了規避國際與台灣的嚴格出口查核，涉嫌在報關出口文件中填寫不實的資訊，企圖瞞天過海將這批價值高昂、涉及敏感科技的輝達高階 AI 伺服器，偷偷運往受到高度管制的中國、香港及澳門等地區。
針對這起引發國際與國內科技界高度關注的走私案件，經濟部貿易署在 21 日晚間緊急發出 3 點聲明。
一、美國商務部自 2022 年 10 月迄今，嚴格管制 AI 伺服器出口中國，並以其出口管制法規之域外管轄效力，要求非美業者一體遵行。政府已多次宣導，業者出口高科技貨品須恪遵我國及主要國家出口管制法規，避免觸法。
二、台灣與各國共同防阻武器擴散交易，針對我國戰略性高科技貨品訂有出口管制規定，要求出口業者應據實申報用途及最終使用者，不應涉入可疑武擴交易，違規者亦可能觸犯行政或刑事罰則。若廠商使用不實出口文件規避查核，亦可能涉及《刑法》偽造文書等罪嫌。
三、貿易署最後提醒業者，切勿運用調包、改標等方式，假造不實的出口文件報關出口，以身試法圖謀暴利。我業者應恪遵我國及主要國家出口管制法規，做好盡職調查義務，以避免因違規而影響商譽與自身權益，並可能面臨其他國家制裁。
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