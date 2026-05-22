鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-22 16:20

野村證券在最新發布的報告中，大幅修正了對美國聯準會 (Fed)2026 年貨幣政策的展望。由於通膨數據持續高於預期，加上地緣政治風險與供應鏈壓力，野村不再預期聯準會將在 2026 年降息，轉而預測聯準會全年將維持利率不動。

野村證券修正預測：聯準會2026年將維持利率不變(圖:shutterstock)

此前，野村曾預測聯準會將在 2026 年 9 月與 12 月各降息 1 碼 (25 個基點)。然而，野村在 5 月 21 日的報告中指出，伊朗戰爭帶來的物價壓力以及全球記憶體晶片短缺導致的消費物價上漲，已使通膨情勢變得棘手。此外，與人工智慧 (AI) 相關的強勁資本支出也為經濟增長與物價提供了支撐。

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報告特別提到聯準會內部動態的變化。儘管新任主席華許 (Kevin Warsh) 即將於 5 月 22 日就職，且他在聽證會上曾表達傾向降息的立場，但野村對其能否在 2026 年說服聯邦公開市場委員會 (FOMC) 多數成員支持降息表示懷疑。

目前聯準會官員對寬鬆政策的支持度正在減弱，部分官員甚至表示，若通膨壓力未解，不排除未來有升息的可能。

目前摩根士丹利與巴克萊 (Barclays) 等金融機構也已排除今年降息的可能性。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，市場甚至預測年底前有約 58% 的機率會升息。

野村警告，若利率維持在限制性水準更長一段時間，將可能支撐美元與美債殖利率，但同時也會對股市、房地產市場以及新興市場的金融環境造成壓力。