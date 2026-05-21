鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 05:00

輝達週三 (20 日) 交出一份極為強勁的財報成績單，不僅第一財季核心指標全面超越市場預期，第二財季營收指引的中值更達 910 億美元，年增率約 95%，同時伴隨著顯著的股東回報提升，高盛也在隨後的研報中直言，輝達本次財報關鍵亮點不僅在於超預期的數據，更在於 AI 投資可持續性的明顯改善，以及資本回報力度的加碼。

高盛認為，AI 算力資本支出的上行週期遠未結束，這使得輝達未來的成長路徑變得更清晰可預期，也為其股價提供更堅實的底層支撐，因此維持「買進」評等，並將 12 個月目標價從 250 美元上調至 285 美元。

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具體觀察第一財季數據，輝達各項核心財務數據均擊敗市場共識，其中資料中心業務營收高達 752 億美元，不僅優於高盛預估的 747 億美元，也明顯優於市場預期的 732 億美元，持續扮演增長引擎角色。

整合原先遊戲與專業視覺化等業務的邊緣計算部門營收達 64 億美元，同樣顯著超出預期。

獲利能力方面，毛利率達 75.0%，略勝過高盛估計的 74.7%，非 GAAP EPS 為 1.87 美元，高出預期約 5% 至 6%。

營運效率亦穩健，庫存雖季增 21% 至 258 億美元，但庫存天數維持 115 天，應收帳款天數更降至 45 天，顯示回款效率提升。

展望第二財季，輝達預估營收區間為 892 億至 918 億美元，非 GAAP 毛利率指引為 75%，高盛據此估算隱含 EPS 約 2.06 美元，優於先前預測，全年度毛利率預計維持在「中 70%」區間，供應鏈採購授權也提升至 1450 億美元以支撐產能爬坡。

高盛認為，這波上行循環的核心驅動力，在於輝達與雲端服務供應商 (CSP) 形成的良性經濟迴圈。

輝達持續推動 AI Token 成本每年下降 70% 以上，大幅壓縮 CSP 算力成本，而 CSP 對外銷售 Token 價格趨於穩定，顯著拉高單位利潤，豐厚回報進而支撐超大規模雲廠商持續加大 AI 資本支出，為輝達帶來更持久需求。

此外，輝達在推動產品創新之餘高度重視股東回饋，宣布股票回購授權增加 800 億美元 (連同原有剩餘共達 1190 億美元)，季度股息更從每股 0.01 美元大幅跳升至 0.25 美元。

產品路線圖方面，輝達管理層稱新一代 Rubin 平台將在今年下半年強勁放量，第三財季起確認初始營收，預期在核心雲端支出上行、獨立 Vera CPU 機架超預期等驅動下，Rubin 與 Blackwell 平台合計營收將超越此前 1 兆美元目標。獨立 CPU 業務今年營收有望達至少 200 億美元，高盛視此為 CPU 需求結構性上升的印證。