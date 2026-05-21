鉅亨網編譯許家華 2026-05-22 06:00

人工智慧 (AI) 投資規模正持續快速膨脹，但市場預測數字可能仍遠低於實際成長速度。AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳最新表示，全球 AI 基礎設施支出規模正朝 3 兆至 4 兆美元邁進，遠高於華爾街現有預估，引發市場對 AI 資本支出 (CapEx) 周期將進一步加速的討論。

黃仁勳在最新財報電話會議上指出，目前超大規模雲端業者 (Hyperscalers) 的資本支出規模約為 1 兆美元，而且仍在持續成長。他表示：「目前資本支出約 1 兆美元，並正朝 3 兆至 4 兆美元前進。」黃仁勳所提及的範圍主要聚焦於大型雲端服務商，不包含新興雲端業者 (Neocloud) 及其他超級運算市場。

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輝達財務長 Colette Kress 則進一步提出更具體預測。她指出，分析師目前預估大型雲端業者資本支出到 2027 年將突破 1 兆美元，而隨著代理型 AI(Agentic AI) 開始滲透至各產業，全球 AI 基礎建設支出有望於本世紀末達到每年 3 兆至 4 兆美元。

然而，這項預測明顯高於目前華爾街共識。

Needham 分析師 Laura Martin 與 Dan Medina 研究指出，目前市場普遍預估大型雲端業者資本支出至 2028 年約為 1.03 兆美元，若依照黃仁勳所描繪的情境推算，意味未來僅兩年時間內相關支出規模將擴大至 3 至 4 倍。

Laura Martin 表示，如果黃仁勳的預測正確，目前市場共識預估未來勢必上修，而黃仁勳對大型雲端業者未來發展的看法，也與業者自身在財報會議上釋出的訊息存在明顯差異。

部分華爾街分析師已採取更樂觀預測，認為大型雲端業者資本支出最快在明年底便可能達到 1 兆美元水準，但即便如此，與黃仁勳提出的 3 兆至 4 兆美元規模相比仍有顯著差距。

市場認為，若大型雲端服務商持續提高 AI 基礎設施投入，將直接有利於輝達作為 AI 晶片市場主導者的地位，而持續成長的雲端收入與前沿 AI 模型能力進步，也是黃仁勳持續樂觀的重要依據。

最新季度數據顯示，主要雲端服務商業績普遍優於市場預期。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 雲端收入年增 63%，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 旗下 AWS 年增 28%，微軟 (MSFT-US)Azure 則年增 40%，反映企業 AI 需求仍處於高速擴張階段。

黃仁勳表示，目前全球約有 10 億人類使用者，但未來可能出現數十億個 AI 代理。他指出：「每個 AI 代理都可能衍生更多子代理。」

不過，市場對 AI 投資能否最終創造足夠回報仍存在疑慮。

摩根大通 (JPM-US) 去年 11 月曾估算，若 AI 投資至 2030 年要達成 10% 報酬率，市場每年需持續創造約 6500 億美元收入。該機構形容這是一個「驚人龐大」的數字，相當於全球 GDP 增加 0.58 個百分點，或每位 iPhone 使用者每月支付 34.72 美元，甚至等同每位 Netflix 訂戶每月增加 180 美元支出。

相比之下，根據 Synergy Research Group 統計，截至今年 4 月止過去 12 個月的全球雲端收入規模約 4550 億美元，仍明顯低於摩根大通估算所需水準。

來自瑞士日內瓦大學經濟學家 Cédric Durand 認為，如果 AI 能真正實現效率提升，企業將具備足夠能力支付相關成本；但若未達預期，投入與回報間可能出現失衡。

另一方面，經濟學界對 AI 生產力提升效果仍未形成共識。美國耶魯預算實驗室 (Yale Budget Lab) 經濟學家 Martha Gimbel 今年 2 月指出，目前或許正處於 AI 生產力繁榮初期，但仍缺乏明確訊號。