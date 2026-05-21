鉅亨網編輯林羿君 2026-05-21 13:39

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，隨著人工智慧技術的普及加速，這家華爾街巨擘未來可能會雇用更多 AI 專家，並減少傳統銀行從業人員的招募。

戴蒙在上海舉辦的摩根大通中國峰會上，接受彭博電視專訪時指出：「我認為長期來看，這將會減少我們的工作機會。未來會出現各式各樣不同的職位，我們可能會在某些類別上聘用更多 AI 相關人才、減少銀行人員，而這也會讓整體生產力提升。」

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戴蒙的言論，凸顯出整個金融業正朝向自動化轉型，而這一波變革也正在重塑金融業的人力版圖。

本週稍早，渣打集團執行長溫拓思（Bill Winters）也引發了討論，他表示這家深耕新興市場的銀行,，正以科技取代「低價值的人力資本」，預計在未來 4 年內裁減 8,000 個後勤支援職位。

匯豐控股執行長 Georges Elhedery 本週亦對此表態，警告 AI 雖然會「淘汰」某些職務，但也將創造新的機會，並呼籲員工應主動適應這波科技變革，而非一味抗拒。

這樣的結構性轉變也獲得了產業數據的印證。根據麥肯錫公司預估，到了 2030 年，金融與保險業中約有 30% 的工時可望實現自動化。