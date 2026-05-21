隱形冠軍股？AI熱錢湧向歐洲基建股 半導體設備商飆漲近190%

鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 13:50

人工智慧 (AI) 投資熱潮持續席捲全球，雖然市場焦點多集中於美國與中國科技巨頭，但歐洲部分與 AI 基礎設施相關的企業今年股價表現異常強勢，成為資金追逐的新焦點。從半導體設備、晶片測試到光通訊及資料中心網路設備，多家歐洲企業今年股價漲幅已突破 100%，部分甚至逼近翻倍以上。

（圖：Shutterstock)

其中，德國半導體設備商艾司創 (Aixtron)(AIXA-DE) 今年股價累計大漲 189%，若以過去 12 個月計算，股價更已飆升超過 300%，成為歐洲 Stoxx 600 指數中表現第二強勢個股，僅次於生技公司 Abivax。義大利晶片測試設備製造商 Technoprobe (TPRO-IT)今年上漲 129%，而歐洲晶片大廠意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 則累計上漲 133%。

‌



過去以手機業務聞名、如今轉型 AI 基礎設施供應商的諾基亞 (Nokia)(NOK-US) 股價今年也累計飆升 108%，成為市場意外黑馬。

市場人士指出，AI 熱潮正從大型模型與高階晶片製造商，逐漸擴散至支撐整體生態系運作的「賦能者」(enablers)。投行摩根大通跨資產策略主管 Fabio Bassi 接受 CNBC 訪問時表示，隨著全球算力需求快速增加，投資人開始尋找資料中心、網路設備、晶片設備、電力、散熱及軟體等相關受惠者。

Bassi 表示：「在歐洲，稀缺性進一步放大這種趨勢。市場上真正大型且流動性高的純 AI 標的有限，因此資金會集中流入少數被視為 AI 代理概念股的企業，形成基本面需求與擁擠交易共同推動的局面。」

市場分析認為，艾司創股價大漲背後主要受惠 AI 晶片需求帶動。該公司主要設計與生產沉積設備，用於在矽晶圓表面鍍上超薄材料層，是半導體製程重要環節之一。投行花旗 4 月報告中將艾司創目標價大幅調高逾 66%，認為公司需求與毛利率表現正在改善，AI 已成為 2026 年營運展望最主要成長動能。

晨星資深股票分析師 Brian Colello 則指出，AI 資料中心建設需要大量各種類型的半導體，因此將持續利多意法半導體及同業。

Colello 表示，意法半導體主要透過兩大領域受惠 AI 成長趨勢。首先是應用於 800 伏特架構升級的電力半導體，這項技術被視為產業從傳統低電壓架構轉向高效率系統的重要轉型；其次則是光通訊產品，可提升 AI 資料中心高速連結能力。

諾基亞則正在進行企業轉型。該公司目前提供 AI 資料中心網路設備及光通訊系統，去年初完成收購光網路設備商 Infinera 後，已成為全球最大光網路設備供應商之一。值得注意的是，去年 10 月，輝達 (NVDA-US) 宣布將買進價值 10 億美元諾基亞股份，消息一度帶動諾基亞股價單日上漲 22%。

此外，義大利 Technoprobe 主要生產探針卡 (Probe Card)，這種機電介面主要用於晶圓測試。美銀 5 月將其評等調升至「買進」，理由是圖形處理器(GPU) 需求將推動公司未來數年獲利成長。

數據顯示，今年以來 Stoxx Europe Total Market Semiconductor 半導體指數已上漲 84%，遠高於 Stoxx 600 指數僅約 3% 的漲幅，顯示 AI 概念股資金集中效應明顯。

不過分析師也提醒，目前少數歐洲 AI 概念股的暴漲，不代表歐洲 AI 產業已全面崛起。晨星分析師 Martin Szumski 指出，歐洲在 AI 基礎建設推進上仍面臨法規限制，包括電網容量不足、資料中心開發禁令以及遵守歐盟 AI 法案 (EU AI Act) 等問題。

Szumski 表示：「相較美國，歐洲很難找到超過 500 英畝、同時具備充足電力與水資源的大型土地用於 AI 資料中心建設，因此目前 AI 受惠者仍主要是那些向美國市場供貨的企業。」

Bassi 也認為，目前仍無法將這波股價漲勢視為歐洲科技產業全面復興的訊號。他指出，這更像是一條狹窄的傳導管道，讓少數真正參與資料中心擴張、並能將需求轉換成獲利的企業受惠。