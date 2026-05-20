鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 05:32

美國總統川普表示，美國與伊朗談判已進入「最後階段」，市場迅速押注中東局勢可能降溫，國際油價周三 (20 日) 大幅回落，其中布蘭特原油與西德州原油 (WTI) 雙雙重挫約 6%，創近一個月來最大單日跌幅之一。

交易數據顯示，布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 6.26 美元或 5.63%，收在每桶 105.02 美元；美國西德州原油 (WTI) 期貨下跌 5.89 美元或 5.66%，收在每桶 98.26 美元，重新跌破每桶 100 美元整數關卡。

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川普向媒體表示，美國與伊朗的談判已進入最後階段，但同時警告，若德黑蘭拒絕達成協議，美方仍可能恢復軍事行動。他表示，希望透過外交手段減少衝突，但也強調「必要時仍有其他選項」。

伊朗方面則釋出相對溫和訊號。伊朗外交部發言人巴加埃 (Esmaeil Baghaei) 表示，伊朗願意與波斯灣沿岸國家合作，建立海上安全航行機制，以確保航運安全，但未透露進一步細節。

不過市場對談判結果仍抱持高度警戒。近期美伊談判消息反覆，數日前雙方仍被認為存在重大分歧，包括核計畫、制裁解除及荷姆茲海峽控制等議題。此前多家媒體報導指出，美伊距離最終協議仍有相當距離，川普甚至曾公開表達對談判進展不耐。

能源市場研究機構也持續示警供應風險未消失。花旗分析師預估，市場可能低估供應中斷時間拉長的風險，預期布蘭特油價短期可能升至每桶 120 美元；能源顧問機構 Wood Mackenzie 更估計，若荷姆茲海峽持續受限至年底，油價甚至可能逼近每桶 200 美元。

供應面緊張跡象仍十分明顯。作為衡量短期供應壓力的重要指標，布蘭特近月期貨相較六個月後合約的溢價約 20 美元，雖低於先前超過 35 美元高點，但仍處於偏高水準，反映市場仍在為短缺風險支付溢價。

航運數據也顯示中東能源運輸尚未完全恢復。周三有 3 艘超級油輪穿越荷姆茲海峽，船上載有約 600 萬桶中東原油前往亞洲市場，這批油輪此前已在波斯灣等待超過兩個月。不過目前每日通行船隻數量仍遠低於衝突前約 130 艘的正常水準。

阿拉伯聯合大公國國營石油公司 ADNOC 執行長蘇丹．阿爾賈比爾 (Sultan Al Jaber) 指出，即使局勢改善，原油供應量恢復至衝突前 80% 水準仍至少需要 4 個月。