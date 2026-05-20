Mercury估值衝上52億美元 AI創業潮助14個月飆升49%

鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 04:00

CNBC 報導，專門為新創企業提供銀行服務的金融科技公司 Mercury 完成 2 億美元 D 輪融資，公司估值達 52 億美元，較 14 個月前上一輪融資估值增加 49%，逆勢擺脫金融科技產業近年估值普遍下滑的壓力。

（圖：REUTERS/TPG）

Mercury 總部位於舊金山，本輪融資由創投公司 TCV 領投，既有投資人包括紅杉資本、Andreessen Horowitz 以及 Coatue 共同參與。Mercury 執行長 Immad Akhund 表示，TCV 過去也曾投資知名金融科技企業 Revolut 以及 Nubank。

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Mercury 近年成為少數在疫情期間估值泡沫破裂後，仍維持強勁成長的金融科技企業之一，與支付新創公司 Ramp、Stripe 同屬少數持續受市場青睞的業者。

Akhund 指出，Mercury 目前擁有超過 30 萬名客戶，其中約三分之一來自早期新創公司。公司已連續 4 年維持獲利，第三季年化營收達 6.5 億美元。

他表示，自 2022 年底 OpenAI 推出 ChatGPT 後，生成式 AI 雖衝擊部分較早成立的新創企業，但同時也推動新一波創業熱潮，而 Mercury 直接受惠於這股趨勢。

Akhund 表示，近期公司出現顯著成長，背後很大原因來自 AI 大幅降低創業門檻。不僅 AI 公司數量快速增加，許多非 AI 企業也利用 AI 更快速開發應用程式、建立產品以及架設網站。

此次融資完成前數周，Mercury 才剛宣布獲得美國貨幣監理署 (Office of the Comptroller of the Currency，OCC) 有條件批准，朝成為聯邦監管銀行邁進。這也是金融科技及加密貨幣公司近年加速進入傳統銀行體系趨勢的一部分。

Akhund 表示，隨著 Mercury 持續建立產品架構及內部控制流程，公司最快可能於 2027 年取得最終銀行執照批准。若成為正式受監管銀行，公司除了能保留更多收入，也可擴大放貸業務、加入即時支付系統 Zelle，並降低對合作銀行 Column 及 Choice Financial 的依賴。

他表示，以 Mercury 現有規模而言，直接受到監管已成為更合理的模式，因為公司規模往往比合作銀行更大，監管機構也傾向直接監管 Mercury 本身。

Mercury 推動轉型，也反映金融科技產業近年商業模式出現調整。此前金融科技中介平台 Synapse 倒閉事件暴露過去十年支撐金融科技產業高速成長的合作模式存在風險。

不過 Akhund 表示，即使未來成功取得銀行執照，公司仍計畫維持與合作銀行的關係，因部分金融服務仍需跨機構共同提供。

Mercury 最初因提供較傳統銀行更具科技導向的服務，而在新創圈建立知名度，並於 2023 年矽谷銀行倒閉事件後進一步受惠。如今，公司正透過 AI 鞏固在新創企業及中小企業金融服務領域的數位優勢。

Mercury 近期已推出 AI 代理工具，讓企業客戶可透過 AI 與帳戶互動。公司並計畫於今年稍晚推出更完整的 AI 操作介面，使客戶可透過自然語言完成付款批准、發送發票以及管理財務等工作。