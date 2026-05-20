鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-05-20 23:10

亞馬遜執行主席、創辦人貝索斯週三 (20 日) 拋出兩項引發廣泛關注的言論，不僅公開呼籲美國應對收入處於最低一半的人群實行免所得稅政策，同時也針對當前市場高漲的 AI 投資熱潮表態，直言即便出現泡沫，此類產業週期對技術長期發展而言仍是「健康」且必要的。

貝佐斯上述發言正值美國國內稅制改革辯論升溫，以及科技巨頭持續砸重金佈局 AI 之際，迅速成為財經與政經圈的焦點。

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在稅制議題方面，貝索斯直言不諱地指出，當前美國稅收結構存在明顯的不平衡。

他引用數據強調，收入最高的 1% 納稅人繳納全部稅收收入的 40%，而收入處於最低一半的人群僅貢獻了 3%。「我認為這 3% 是不應該存在的，應該是零。」

貝索斯表示，低收入者繳納的所得稅「對政府來說只是一筆小錢」，反而加重基層勞動者的負擔。

他以一位年薪 7.5 萬美元、在紐約皇后區工作的醫護人員為例解釋說：「我們不應該要求這位護士給華府錢，她們應該收到一封道歉信，這真的毫無道理。」

貝索斯此番呼籲與目前華府部分的立法動向不謀而合。

根據非營利組織「稅務基金會」(Tax Foundation)援引國稅局 (IRS) 最新統計數據，2023 年收入處於後 50% 的納稅人，其調整後總收入約為 5.4 萬美元，平均僅繳納 913 美元的聯邦所得稅，平均稅率僅 3.7%。相比之下，收入前 1% 的家庭收入至少達 67.6 萬美元，平均稅率高達 26.3%。

面對上述落差，紐澤西州民主黨參議員 Cory Booker 近期便提出了《保留你的薪酬法案》（Keep Your Pay Act），主張對聯合報稅家庭的前 7.5 萬美元收入免稅。Booker 曾公開稱此舉將是改變工薪階層遊戲規則的減稅措施，能讓民眾應對高昂的日常開銷。

貝索斯的發言也無疑為這類低收入減稅提案增添了來自科技頂層的重量級聲量。

不過，此時多個民主黨州也正同步探索對富人課徵更高稅額，凸顯「劫富濟貧」與「減輕基層稅負」交織的複雜政治經濟圖景。

與此同時，貝索斯也談及當前席捲科技業的 AI 投資狂潮。面對外界擔憂 AI 領域可能正在形成即將破裂的泡沫，貝索斯選擇淡化相關疑慮。

貝佐斯說：「即使 AI 最終真的變成泡沫，你不必為此擔心，因為泡沫正在推動投資，而這些投資中有很大一部分最終將證明是非常健康的。」

他解釋指出，目前圍繞 AI 的熱潮意味著「每一個實驗都獲得了資金支持」，雖然其中可能包含一些糟糕的想法，且投資者尚未完全學會區分好壞主意，但從文明和社會角度看，這種產業週期極其健康，因為好主意最終會抵消失敗項目的損失，推動技術向前發展。

貝索斯將當前 AI 局勢比擬為 1990 年代的生物技術泡沫，當時市場狂熱隨後崩盤，許多投資者虧損，但卻留下諸多救命藥物等珍貴技術資產。

他強調，不同於 2008 年純粹具破壞性的銀行系統金融危機，所謂的「產業型泡沫」往往能奠基長期基礎建設與創新。

目前，包含亞馬遜、微軟、谷歌在內的超大規模企業，預計今年在 AI 基礎設施上的支出將超過 7000 億美元，即便 OpenAI 執行長奧特曼曾警告投資者可能「過度興奮」，貝索斯仍堅信他目前投入在亞馬遜、藍色起源及新創「普羅米修斯計劃」（Project Prometheus）的大部分時間專注於 AI，正是看好其長遠回報。