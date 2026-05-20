鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 17:40

受到伊朗戰爭引發的通膨憂慮與全球債市拋售潮影響，美元匯率於周三 (20 日) 攀升至 6 周以來的最高水準。隨著投資人逐漸意識到，為了應對戰爭導致的通膨壓力，美國可能需要維持更高的利率環境，市場資金湧入美元尋求避險，推動美元指數走強。

這場衝突導致關鍵的荷姆茲海峽幾乎關閉，引發能源價格飆升與市場動盪。目前布蘭特原油期貨維持在每桶 110 美元左右，較 2 月戰爭爆發前上漲了 50% 以上。能源價格的持續高漲加劇了通膨預期，觸發了全球債市的拋售，美國 30 年期國債殖利率更是創下 2007 年以來的新高。

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分析師指出，美國債券殖利率的上升是美元走強的核心驅動力。由於市場預期美國聯準會可能在年底前升息，這與戰爭前預期降息兩次的情況形成了強烈對比。根據 CME FedWatch 顯示，交易員目前預測 12 月升息的機率已超過 50%。

主要貨幣對美元集體承壓

在強勢美元的壓制下，全球主要貨幣普遍走軟。歐元兌美元跌至六周低點 1.158 美元；英鎊觸及 1.338 美元附近的低位。具有風險情緒風向標之稱的澳幣在周二重挫 0.9% 後，維持在 0.711 美元附近波動。