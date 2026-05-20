鉅亨網編輯林羿君 2026-05-20 15:00

一連串大額的美國公債期貨拋售，加劇了規模達 31 兆美元的政府債市跌勢。在通膨再度升溫的憂慮下，投資人開始將更高利率納入定價。

隨著長天期殖利率在週二 (19 日) 飆升至 2007 年以來的最高水準，5 年期與 10 年期公債期貨湧現的一波大宗交易更讓市場承壓。

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根據彭博彙整的數據，這些期貨交易發生在美國週二早盤一段高度波動的時段，規模約相當於 150 億美元的現券 10 年期公債。

Archr 創辦合夥人艾倫 · 泰勒（Alan Taylor）表示，這是美債市場「投降式拋售的一天」，並補充指出，多個大宗賣方的現身加速了這波跌勢。

這次的拋售潮再度證實，戰爭引發的能源價格飆漲正加劇通膨隱憂，進而促使市場押注包括聯準會（Fed）在內的各國央行將不得不調升利率。

週二的期貨市場反映今年底前升息的機率高達 85%，相較之下，5 月 1 日時的定價完全未反映任何升息的可能性。持續走高的殖利率恐將拖累迄今表現仍具韌性的美國經濟，並推升美國購屋族與企業的借貸成本。

在週二這場「大宗交易連環炸」中，首批大型大宗賣單於紐約時間上午 9 點 38 分湧入市場，隨後穩定拋售一直持續到上午 10 點 40 分左右。

在這段約一小時的時間內，市場透過大宗交易賣出了 136,500 口 10 年期公債期貨與 83,000 口 5 年期公債期貨，其中 10 年期公債的交易量比 20 天平均值高出約 80%。

這些交易分十批進行，換算後的合計風險權重達到每基點約 1,200 萬美元。由於這些合約的交易皆為匿名，因此難以辨識參與的機構以及這波押注的確切受益者。

市場普遍認為，這波賣壓可能來自交易員平倉原先看多部位。不過，近幾個交易日市場部位已明顯轉向偏空。上週未平倉量數據顯示，隨著殖利率開始攀升，交易員持續加碼 10 年期公債期貨的空頭部位。

花旗策略師 = David Bieber 指出，過去 5 天內「在價格下跌過程中，有大量新空頭風險湧入」，他並補充表示，無論是從戰術或結構來看，目前的空頭佈局都已「高度延伸」。

公債選擇權方面，週二賣出的一筆 8 月到期 10 年期賣權，似乎為某位早在 4 月份就買入看跌賣權的交易員揭開了獲利了結的序幕。不過，近期市場也出現了反向操作、意圖減緩債市跌勢的需求：週一出現的一筆交易便瞄準在週五本週結束前，將 10 年期公債殖利率壓回至 4.45%。

至於現貨市場，摩根大通對美債客戶的最新一週調查顯示數據持平，這意味著絕對空頭部位仍維持在三個多月來的最高水準。