鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-20 14:00

「AI 晶片霸主」輝達將在美股週三盤後 (台灣時間週四清晨) 揭曉 2027 財年第一季財報，市場氣氛既期待又戒慎，高盛維持「買進」評等與 250 美元目標價，更預期輝達當前財季的營收有望達 800.46 億美元，EPS 上看 1.86 美元，較市場共識高出約 20 億美元，並同步上調未來兩年 EPS 預測約 12%。

3550億美元單日市值巨震將至？高盛看好輝達財報超預期 但市場更聚焦於「這件事」(圖:shutterstock)

不過，投資人胃口已被撐大，不再滿足於「符合或小幅超越」的成績單，焦點集中在三大關鍵，分別是高達 1 兆美元規模的資料中心收入展望是否上修、Agentic AI 浪潮能否帶動 CPU 業務新動能，以及日益激烈的產業競爭與毛利率走勢。

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高盛認為，輝達當前估值仍處於折價狀態，雲端服務供應商獲利改善、智慧體 AI 滲透率提升與新客戶放量，將決定輝達估值修復的力道。

與此同時，選擇權市場則顯露市場矛盾心態。

數據顯示，交易員預估財報公布後，輝達市值恐出現高達 3550 億美元的劇烈震盪，相當於預期股價波動約 6.5%，波動規模超越標普 500 指數近九成成分股。

雖然此次隱含波動幅度高於 2 月財報前的 5.6%，但仍低於 7.6% 的歷史均值。

ORATS 創辦人 Matt Amberson 說：「投資人對 AI 與資本支出的樂觀已漸趨自滿。」

儘管如此，看多押注依然火熱。Susquehanna 衍生品策略聯席主管 Chris Murphy 指出，本週一 (18 日) 出現一筆引人注目的交易，投資人以每組 1.78 美元的成本買進 2.5 萬張 6 月 1 日到期的價差式買權，押注輝達未來兩週大漲約 16%，衝上 260 美元，潛在報酬可達成本七倍以上。

同時，輝達選擇權偏度已明顯向買權傾斜，顯示追逐上檔獲利的資金需求升溫。

Murphy 還指出，針對科技股上漲的押注已從 3 月的五年低點，飆升至 5 月中的五年高點，「市場不再只買下行保護，越來越多資金開始布局上檔空間。」

然而，對沖與獲利了結操作也同步增加，反映出即便是最樂觀的投資人，在半導體股大漲後也開始謹慎保護戰果。這種「邊沖邊防」的心態，凸顯輝達財報前的高門檻處境。

作為 AI 交易核心，單純業績超出預期已不足夠，必須持續打破天花板的指引，才能支撐股價。輝達上季財報即便亮眼，股價仍在財報發布後隔天重挫 5.46%。

根據分析師共識，市場預估輝達本季 EPS 為 1.76 美元、營收 787.5 億美元，遠高於去年同期的 0.96 美元與 440.6 億美元。

今年以來，輝達股價累計上漲 17%，跑贏標普 500 的 8%，但費城半導體指數同期狂飆 57%，也讓估值壓力與籌碼擁擠度成為隱憂。