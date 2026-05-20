中東衝突重塑車市？南韓4月對中東汽車出口暴跌近四成 國內純電銷量卻逆勢狂飆139.7%
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，受中東地緣政治局勢緊張影響，南韓 4 月汽車出口額年減 5.5% 至 61.7 億美元中，主要受到中東衝突持續衝擊，對中東出口額出現劇烈衰退，暴跌達 38.7%，對歐盟與亞洲出口也分別下滑 13.1% 與 31.7%，但受惠於北美、拉丁美洲及大洋洲需求支撐，部分抵消整體跌幅，這三個市場分別逆勢增長 2.4%、23.7% 與 20.1%。
南韓產業通商資源部今 (20) 日公布數據指出，中東危機引發的油價波動，反而顯著刺激南韓民眾對電動車的換購需求，4 月純電動車銷量狂飆 139.7% 至 3 萬 8927 輛，包含電動與氫燃料在內的環保車總銷量達 9.125 萬輛，佔國內總銷量近六成，年增率高達 31%。
南韓官員表示，油價上漲搭配車輛限行制度，是推升電動車買氣的主因。
這股電動化熱潮也讓進口品牌迎來爆發性增長。美國電動車巨頭特斯拉 4 月在韓銷量年增 811.5% 至 1 萬 319 輛，中國的比亞迪也受惠增長 272.6%，售出 2023 輛。
反觀傳統混合動力車與整體國內產量，則因供應鏈短暫中斷及消費者觀望新車上市，分別呈現 1.9% 與 6.1% 的減幅，顯示市場正明顯朝向純電動車移轉的結構性變化。
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