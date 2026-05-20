美再次炒作「中國威脅論」！貝森特嚇唬G7：不加關稅 就等著中國毀了你們

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-20 16:30

G7 財長和央行行長會議週二 (19 日) 在法國巴黎落下帷幕，會上雖討論美伊戰爭帶來的經濟影響及全球債市波動等議題，但美國財長貝森特赤裸裸地恐嚇盟友，若不緊跟美國搞貿易保護政策，「中國衝擊」會毀了整個西方的經濟。

「中國衝擊」來啦！美財長嚇唬G7：不加關稅 就等著中國毀了你們(圖:shutterstock)

《路透社》報導，G7 財長週二達成共識，認為有必要解決全球經濟分裂中的「貿易失衡」問題，並指稱目前狀況不可持續。

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貝森特在接受採訪時表示，中國「現在有更多產品出口到海外」，並警告歐洲各國財長需設置貿易壁壘，聲稱美國將設置關稅障礙，而那些中國高端商品若無法被「全球南方」國家消化，終將流入其他國家，破壞本國經濟。

貝森特還繼續渲染道：「不幸的是，我的預言成真了，而且中國人已踩下油門，他們正在生產更多商品。」

《觀察者網》報導指出，事實上，美歐屢屢借所謂「產能過剩」、「貿易失衡」對中發難並不少見，所謂「產能過剩」實質是「產能政治」，不過是維護自身發展優勢、遏制新興國家彎道超車的慣用伎倆。

針對「貿易不平衡」指責，中方曾強調從不刻意追求順差，這是產業結構與分工的客觀結果，歐洲若真想解決問題，應取消對中國高技術出口限制，而非指責中方。

法國經濟與財長 Roland Lescure 表示，各國財長討論了稀土和關鍵礦產供應多元化，以及解決全球經濟失衡問題，這也是法國擔任輪值主席國的重點。這些失衡加劇貿易摩擦，恐導致金融市場動盪調整，

他還提到，美國消費過度與歐洲投資不足，並在會後說道：「我們持有共同觀點，這些失衡不可持續。」

Lescure 呼籲國際貨幣基金 (IMF) 加強監測，並承認各國國內政策需增加投資與生產力。

Lescure 也同時炒作中國龐大出口順差是問題一部分，儘管 G20 框架下進展有限。

在關鍵礦產上，G7 試圖抱團減少對主導關鍵供應鏈的中國依賴，承諾「深化並擴大合作」。貝森特更稱 G7 正研究關鍵礦產儲備及價格下限機制，防止中國「通過低價競爭破壞替代供應體系」。

此外，G7 財長均認為，必須重新開放荷姆茲海峽及支持烏克蘭，但在伊朗和俄羅斯問題上有分歧，但確保荷姆海峽安全通航、緩解能源與糧食壓力「至關重要」。

儘管美國總統川普暫停對伊朗打擊，並稱核協議可能性上升，其他成員卻不滿美以未充分考量海峽關閉後果。

貝森特也呼籲歐洲應嚴格執行對伊朗金融制裁，亞洲盟友打擊伊朗「影子船隊」。

在俄烏議題上，美國決定再次延長俄羅斯海運石油採購制裁豁免 30 天以助「能源脆弱國」，成為緊張源頭。

Lescure 表示，貝森特應解釋為何第三度豁免俄油。