鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 19:10

根據《路透》最新估計，俄羅斯國家石油與天然氣收入預計將在 2026 年 5 月達到 7,000 億盧布（約 98 億美元），較去年同期大幅成長 39%。這一增長的主要動力源於 2 月底爆發的美以對伊朗戰爭，這一衝突引發了全球石油價格的劇烈飆升。

油氣收入約占俄羅斯總預算收入的五分之一，是克里姆林宮最核心的經濟支柱。自 2022 年 2 月俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動以來，在沉重的國防與安全支出下，加上歐美抵制，使俄國財政持續承壓。此次能源價格走高，成為其支撐財政的重要來源。

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俄羅斯目前是僅次於美國和沙烏地阿拉伯的全球第三大產油國與出口國，受惠於當前的地緣政治動盪，其在國際油價上漲中獲益匪淺。

儘管與去年相比呈現大幅增長，但 5 月的收入預計將比 4 月下降約 17%。這主要是由於利潤稅的周期性支付調整，加上俄羅斯政府對境內煉油廠的補貼增加，包括「反向消費稅」以及緩衝支付，這些因素都抵銷了部分能源銷售的收益。

縱觀 2026 年上半年，俄羅斯的財政前景仍顯嚴峻。數據顯示，1 月至 5 月的聯邦油氣收入總計約為 3 兆盧布，較去年同期仍下降了約三分之一。在 2025 年，俄羅斯全年的油氣收入下降了 24% 至 8.48 兆盧布，為 2020 年以來最低。