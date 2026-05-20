鉅亨網新聞中心 2026-05-20 14:50

川習會後，中國商務部周三 (20 日) 公布更多雙方經貿磋商細節，認為已取得了總體平衡且積極的初步成果。商務部稱，此次磋商不僅為隨後兩國元首在北京的會晤奠定了堅實基礎，更象徵著中美經貿關係正從過去的「危機式應對」轉向更為穩定的「機制化管理」。

關稅安排與對等降稅框架

‌



在各界高度關注的關稅議題上，商務部指出，雙方已就雙邊關稅做出具體安排。中方明確要求美方信守承諾，確保對中關稅水準不超過「吉隆坡經貿磋商聯合安排」的標準，並期待未來能進一步取消單邊關稅。

最具突破性的進展在於雙方原則上同意在貿易理事會架構下，討論同等規模產品 (規模各約 300 億美元或更多) 的對等降稅框架安排。若此安排順利落地，相關產品有望適用最惠國稅率甚至更低，這將極大地穩定兩國貿易預期，並為全球開放合作提供範例。

此外，雙方也重申將推動「吉隆坡經貿磋商聯合安排」的延期，以延續目前部分關稅與反制措施的暫停狀態。

建立常設機制：貿易與投資理事會

中國商務部稱，為了落實兩國元首關於加強溝通的共識，中美同意成立政府間的貿易理事會和投資理事會。商務部強調，這兩個理事會將成為雙方探討彼此關切、交流政策並管控分歧的正式平台，旨在透過平等協商解決摩擦，為雙向貿易與投資提供有效的機制保障。

航空合作與戰略物資溝通

在具體商品採購與供應鏈安全方面，雙方也有重要進展。根據兩國元首共識，中國航空業將按商業化原則引進 200 架波音飛機；作為對應，美方承諾保障相關飛機發動機及零部件的對中國供應。

針對美方對稀土供應鏈的關切，中方表示雙方已進行充分溝通。中方強調，稀土出口管制係依法依規實施，對於合規的民用申請將予以核准，願與美方共同保障全球產業鏈供應鏈的穩定。大致包括：

溝通與解決關切： 中美經貿團隊已就出口管制問題進行了充分的溝通交流。中方表示，雙方將共同研究解決彼此「合理合法」的關切。依法實施管制： 中方強調，中國政府是「依法依規」對稀土等關鍵礦產實施出口管制。

對民用申請予以審核： 對於美方關注的供應鏈短缺以及稀土生產加工設備、技術的銷售限制，中方明確表示會對「合規、民用」的許可申請予以審核。這被市場解讀為一種「有限放行」的訊號，有助於保障合規貿易的進行。

維護全球供應鏈穩定： 中方表達了與美方共同促進兩國企業互利合作，並保障全球產業鏈、供應鏈安全穩定的意願。

農產品市場准入實現雙向突破

農產品貿易是此次磋商的重點領域，雙方本著互利精神，針對多項長期懸而未決的非關稅壁壘達成了積極共識。

在美方承諾方面，主要包括：

解除自 2008 年起對中國輸美乳製品和含乳食品的自動扣留措施，改善貿易便利化條件。

接受中國介質盆景試驗性輸美，並啟動相關規定修訂。

推動解除中國輸美三類水產品的自動扣留措施。

積極認定山東為高致病性禽流感無疫區，並加快審核中國企業移出進口警報紅名單的申請。