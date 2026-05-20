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川習會後，中國商務部周三 (20 日) 公布更多雙方經貿磋商細節，認為已取得了總體平衡且積極的初步成果。商務部稱，此次磋商不僅為隨後兩國元首在北京的會晤奠定了堅實基礎，更象徵著中美經貿關係正從過去的「危機式應對」轉向更為穩定的「機制化管理」。
在各界高度關注的關稅議題上，商務部指出，雙方已就雙邊關稅做出具體安排。中方明確要求美方信守承諾，確保對中關稅水準不超過「吉隆坡經貿磋商聯合安排」的標準，並期待未來能進一步取消單邊關稅。
最具突破性的進展在於雙方原則上同意在貿易理事會架構下，討論同等規模產品 (規模各約 300 億美元或更多) 的對等降稅框架安排。若此安排順利落地，相關產品有望適用最惠國稅率甚至更低，這將極大地穩定兩國貿易預期，並為全球開放合作提供範例。
此外，雙方也重申將推動「吉隆坡經貿磋商聯合安排」的延期，以延續目前部分關稅與反制措施的暫停狀態。
中國商務部稱，為了落實兩國元首關於加強溝通的共識，中美同意成立政府間的貿易理事會和投資理事會。商務部強調，這兩個理事會將成為雙方探討彼此關切、交流政策並管控分歧的正式平台，旨在透過平等協商解決摩擦，為雙向貿易與投資提供有效的機制保障。
在具體商品採購與供應鏈安全方面，雙方也有重要進展。根據兩國元首共識，中國航空業將按商業化原則引進 200 架波音飛機；作為對應，美方承諾保障相關飛機發動機及零部件的對中國供應。
針對美方對稀土供應鏈的關切，中方表示雙方已進行充分溝通。中方強調，稀土出口管制係依法依規實施，對於合規的民用申請將予以核准，願與美方共同保障全球產業鏈供應鏈的穩定。大致包括：
農產品貿易是此次磋商的重點領域，雙方本著互利精神，針對多項長期懸而未決的非關稅壁壘達成了積極共識。
在美方承諾方面，主要包括：
在中方承諾方面，中方已根據科學評估，決定恢復符合要求的美國牛肉企業在中國註冊，並解除對美國部分州份的禽肉進口限制。中方表示，這不僅能彌補國內市場缺口、豐富民眾消費，也為美國農民帶來穩定收益。
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