〈台幣〉買賣力道劇烈拉鋸 收31.643元 微升0.7分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-20 16:47

台股今 (20) 日上沖下洗，一度跌破 4 萬點關卡，終場收穩在 4 萬點上，台北匯市成交也持續爆量，新台幣全日升貶互見，終場收在 31.643 元，升值 0.7 分，台北外匯經紀公司成交值 21.39 億美元。

新台幣終場收在31.643元，升值0.7分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.68 元、貶值 3 分開出後，雖一度貶至 31.73 元，尾盤前轉升，最高來到 31.634 元，全日高低價差 9.6 分。

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觀察主要亞幣，星元和人民幣升值 0.05% 上下，新台幣收升 0.02%，韓元和日元微貶，泰銖貶 0.05% 左右，美元指數則反彈約 0.1%，市場持續關注聯準會的最新動態。