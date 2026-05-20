〈台幣〉買賣力道劇烈拉鋸 收31.643元 微升0.7分
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股今 (20) 日上沖下洗，一度跌破 4 萬點關卡，終場收穩在 4 萬點上，台北匯市成交也持續爆量，新台幣全日升貶互見，終場收在 31.643 元，升值 0.7 分，台北外匯經紀公司成交值 21.39 億美元。
新台幣今日以 31.68 元、貶值 3 分開出後，雖一度貶至 31.73 元，尾盤前轉升，最高來到 31.634 元，全日高低價差 9.6 分。
觀察主要亞幣，星元和人民幣升值 0.05% 上下，新台幣收升 0.02%，韓元和日元微貶，泰銖貶 0.05% 左右，美元指數則反彈約 0.1%，市場持續關注聯準會的最新動態。
統一投顧分析，美伊戰事不確定性高，油價維持高檔，加上美國 10 年期公債殖利率攀升近 4.6%，不利股市評價，目前台股季線乖離率面臨漲多修正，不過，本周 Google 大會和 6 月 Computex 展仍圍繞 AI 題材，預期台股短期維持區間震盪。
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