鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 12:13

2026 超微 AI 開發者日今 (19) 日在中國上海舉行，超微董事會主席兼執行長蘇姿丰出席本次活動並在開幕儀式上登台演講。

蘇姿丰在開幕演說中談到超微在大中華區的進展和規劃，並預測 2030 年全球將有 50 億人每日使用 AI，而 AI 目前正處於轉捩點，超微今年將加速 AI 發展動能。

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她也談到超微對大中華區的承諾，並稱該公司在大中華區的主要研發中心擁有超 過 4000 名工程師，並在北京、上海、深圳、台北佈局了 AI 卓越中心。

蘇姿丰指出，超微在中國已深耕超過 30 年，回顧這段歷程，該公司深信中國已成為推動超微戰略佈局的重要力量，這一佈局涵蓋晶片、AI 軟體及平台工程等領域。上海研發中心及中國研發中心，是超微在全球規模最大的研發機構之一。

蘇姿丰說：「我們之所以如此投入，正是基於這樣我們就能跟世界上最聰明的 AI 區域進行合作的堅定信念。」

她並透露，從任一角度來看，超微的投資都超出自身的需求，但聚焦於與大中華區合作的每一層，包括矽軟體系統。「這就是我們在中國許多領域都投資了 AI 卓越中心的原因，這也是為什麼我們是中國最大、最有影響力雲端企業公司的合作夥伴，這也是為什麼我們非常致力於中國的生態系統。」