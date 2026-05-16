鉅亨網新聞中心 2026-05-16 09:00

全球債市近期再度掀起猛烈拋售潮，日本長天期公債首當其衝。隨著市場對日本財政可持續性、全球通膨升溫與主要央行政策轉向的憂慮加劇，日本長債殖利率快速飆升，並同步引爆股市與匯市震盪，日本市場再度出現罕見的「股債匯三殺」。

5 月 15 日，日本 30 年期公債殖利率單日大漲 13 個基點至 4.035%，創 1999 年以來新高；20 年期公債殖利率同步上升 7 個基點至 2.7%；10 年期公債殖利率則一度升至約 2.73%，創 27 年高點。殖利率急升代表債券價格遭到大幅拋售，也顯示市場正重新評估日本長期低利率時代的定價基礎。

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市場人士指出，本輪日債遭拋售，除受全球債券市場同步調整影響外，更反映投資人對日本債務問題與通膨壓力的擔憂。日本目前政府債務占 GDP 比重已超過 250%，為全球主要已開發國家中最高，而日本央行過去多年透過超寬鬆貨幣政策與殖利率曲線控制 (YCC)，長期壓低市場利率，也使日本債市對政策變化格外敏感。

法國里昂商學院管理實務教授李徽徽表示，日本長債利率飆升，代表市場正從過去「低通膨、低利率」環境，轉向「正利率重新定價」階段。他指出，日本 4 月企業物價指數 (PPI) 年增 4.9%，遠高於市場預期的 3%，進口物價更年增 17.5%，顯示能源價格上漲與日元疲弱正持續推高輸入型通膨。

此外，日本央行逐步退出超寬鬆政策，也使市場開始要求更高的期限溢價。隨著日本央行縮減購債規模，市場擔心過去最大買家退場後，日債需求將明顯減弱。

中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇則指出，日本政府持續推動擴張性財政政策，國債供給增加，也讓市場對債務可持續性的憂慮升高，進一步推升長天期殖利率。

事實上，近期不只日本債市遭遇拋售，美國與英國長債殖利率也同步大幅攀升。5 月 15 日，美國 30 年期公債殖利率升至 5.056%，創 10 個月新高，10 年期美債殖利率則升至 4.512%；英國 30 年期公債殖利率同日也攀升約 10 個基點至 5.748%。

市場分析認為，本輪全球債市同步動盪，主要來自三大因素，包括通膨預期再度升溫、主要央行政策不確定性增加，以及全球資金配置同步調整。

中航證券首席經濟學家董忠雲指出，美國 4 月 CPI 年增率升至 3.8%，創近三年新高，加上中東局勢持續推升油價，市場開始重新擔憂全球通膨壓力可能由短期衝擊轉為長期趨勢。

此外，聯準會新任主席沃什正式上任後，其主張「縮表換降息」的政策路徑尚未經市場驗證，也使投資人對未來利率方向更加保守。英國方面則因政治與經濟不確定性升高，市場甚至開始提前反映英國央行年內可能再升息兩至三次的預期。

分析人士指出，美、英、日債市之間已形成高度連動關係。由於全球資產配置與套息交易高度交織，一旦美債殖利率快速攀升，其他主要債市往往同步承壓。

日本債市劇烈波動，也迅速衝擊股市與匯市。日經 225 指數近期高檔震盪，地產、公用事業等利率敏感類股面臨明顯賣壓；日元則在升息預期與經濟前景擔憂之間反覆拉鋸。

市場目前最關注的焦點，則是日本央行是否會在下月進一步升息。

日本央行日前公布 4 月貨幣政策會議摘要，顯示決策委員內部已出現明顯鷹派聲音。部分委員認為，通膨持續高於目標，加上日元疲弱與輸入型通膨升溫，應考慮盡快升息，甚至有人提出 6 月行動的可能性。

不過，市場也認為日本央行仍面臨巨大壓力。日本經濟復甦基礎依舊脆弱，一旦升息速度過快，可能進一步打擊企業投資與民間消費。同時，日本龐大的政府債務規模，也意味著利率上升將迅速增加財政利息負擔。

此外，日本金融機構長期持有大量國債，若殖利率快速飆升，也可能造成資產評價損失，衝擊金融體系穩定。

李徽徽預估，日本央行最可能採取的策略，是進行小幅且漸進式升息，同時透過偏鴿派措辭穩定市場情緒，以避免長天期利率失控。

但市場也不排除日本央行再次延後升息的可能。若日本央行下月選擇按兵不動，短期內日債殖利率或許可能出現回落，但在全球高利率與高波動通膨環境下，日本長債殖利率長期恐怕仍將維持高檔。