鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-15 15:20

根據日本央行周五 (15 日) 發布的地區企業調查報告，受中東地區衝突導致能源價格飆升影響，日本可能在今年夏季迎來另一波廣泛的物價上漲。從食品製造商、連鎖餐廳到溫泉旅館，許多企業正考慮將不斷上升的成本壓力轉嫁給消費者。

在 1 月至 4 月針對地區企業調查後，日本央行指出，許多服務業企業正逐步將不斷上漲的原材料和勞動力成本轉嫁給消費者，摒棄了長期以來維持低價的做法。

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報告特別指出企業面臨的成本壓力，受伊朗戰爭推升石油及化學製品價格的影響，日本 4 月份的年度躉售物價通膨率已衝上 4.9%，創下 3 年來的新高。

報告稱，中東衝突導致的能源成本上漲，也促使企業在 4 月開始的財年業務計畫中加快漲價步伐。包括食品業、餐飲業和溫泉設施在內的部分企業，決定以更快的速度漲價。

與 2022 年俄烏戰爭引發的原材料上漲時期相比，目前的日本服務業在做出調價決策時顯得更為迅速。過去企業往往需要耗費大量時間進行內部討論與客戶談判，但由於近年來價格調整已趨於常態，現在的決策過程明顯加快。