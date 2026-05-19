鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 10:40

AI 浪潮正顛覆全球半導體供應鏈，連科技巨頭蘋果公司也難以倖免。

《快科技》報導，由於 AI 伺服器跨界搶奪消費級記憶體，蘋果長期以來在主控記憶體晶片價格的優勢已蕩然無存，被迫以遠高於預期的價格進行大規模採購。

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業內人士透露，三星、SK 海力士與美光三大 DRAM 廠商正利用 Socamm(儲存模組封裝)技術，將原本用於智慧手機的 LPDDR 晶片重新封裝。這種新型模組能以更低功耗供中央處理器 (CPU) 存取，因而被直接整合進 AI 伺服器。

隨著輝達下一代 Vera Rubin 架構平台預計在今年 Q4 出貨，單一 Vera CPU 就需要高達 1.5TB 的 LPDDR 記憶體，遠超過當前智慧手機平均僅 10.2GB 的容量，供需失衡加劇。

南韓 KB 證券預測，受伺服器 DRAM 與企業級 SSD 需求激增影響，今年 Q2 記憶體價格漲幅將遠超預期，今年 DRAM 價格將暴漲 194%，NAND 快閃記憶體更將飆漲 244%。