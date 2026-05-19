VIX與大盤罕見同飆！選擇權市場閃凶兆 輝達財報恐引爆美股大震盪
鉅亨網編譯余曉惠
輝達 (NVDA-US) 將在美國周三盤後公布財報，雖然財報表現預料大 好，但選擇權市場正向投資人發出警告：美股波動即將加劇。
那斯達克綜合指數周一 (18 日) 陷入 3 月以來首見兩日收黑，讓這波報復性反彈走勢暫時劃下句點，瘋狂飆漲的半導體股受重創，而低迷了一段時間的軟體股終於揚眉吐氣。
MarketWatch 報導，SpotGamma 創辦人 Brent Kochuba 認為，由於投資人正屏息等待輝達在周三美股收盤後公布的財報，而輝達財報向來具有撼動市場的力量，美股接下來可能面臨更深度的回檔。
Kochuba 指出，如果先前大量湧入輝達買權的投資人開始大舉獲利了結，這家晶片巨頭的財報恐將成為市場的轉折點。
VIX 與美股同步飆升
Kochuba 與其他市場觀察家注意到，被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX)，過去兩周以來持續震盪走高，然而在同一期間，標普 500 指數卻也刷新歷史新高。這種「指數與恐慌同步飆升」的情況在過去並不常見。
Kochuba 認為，這種反常的聯動可能是投資人正為市場回檔做好防禦準備的鐵證。這個情形不只出現在標普 500 指數上，包含 VanEck 半導體 ETF(SMH-US)、Invesco 那斯達克 100 指數 ETF(QQQ-US) 以及 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US) 等三大指標性 ETF，以及許多飆股也都呈現相同的走勢。
一般而言，特定金融商品的隱含波動率與現貨價格通常呈現反向關係。Kochuba 說：「當兩者同步飆升時，就代表交易員一邊追逐漲幅，一邊不惜支付更高的成本買進避險保護，這正是市場正對波動加劇做準備的訊號。」
利多出盡風險高 美債殖利率將引爆賣壓？
除了選擇權市場發出的警告之外，投資人對輝達財報感到焦慮還有另一個原因：輝達財報是這波表現亮眼的超級財報季中，最後登場的重頭戲之一。包含 Bespoke 投資集團分析師在內的許多華爾街人士都指出，零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 將在周四公布的財報，將是這個財報季的非正式句點。
B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示，在此之後，投資人可能難以找到更多能轉化為上漲動能的好消息——特別是在荷姆茲海峽的緊張局勢仍未解決、且全球債券殖利率持續震盪走高的情況下。
換句話說，周三的輝達財報可能演變成另一場「利多出盡」的拋售潮，與上次財報公布後的市場反應如出一轍。
Hogan 說：「在財報季期間，投資人往往會將焦點從總體經濟轉向個別企業的財報表現，卻忽視許多在財報季開始前一直主導市場的總體經濟變數。」
他隨後犀利地形容：「投資人過去一段時間就像是『吹著口哨走過通膨墳場』，完全忽視美債殖利率曲線發出的訊號。目前美債殖利率已衝破 4.5% 大關，且正走於持續攀升的軌道上。」
美債殖利率飆升，很可能引發更多如上周五與本周一市場驚見的劇烈波動。Hogan 補充說：「這正是上周五所發生的情況，通膨依然頑強火熱的現實世界殘酷真相，正開始讓投資人清醒過來。」
FactSet 數據顯示，標普 500 指數與那斯達克綜合指數周一為連續第二個交易日下跌，對那斯達克指數而言，這更是自 3 月以來首度出現連續兩日回檔。
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