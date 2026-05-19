鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-19 14:20

VIX與大盤罕見同飆！選擇權市場閃凶兆 輝達財報恐引爆美股大震盪 (圖:Shutterstock)

那斯達克綜合指數周一 (18 日) 陷入 3 月以來首見兩日收黑，讓這波報復性反彈走勢暫時劃下句點，瘋狂飆漲的半導體股受重創，而低迷了一段時間的軟體股終於揚眉吐氣。

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MarketWatch 報導，SpotGamma 創辦人 Brent Kochuba 認為，由於投資人正屏息等待輝達在周三美股收盤後公布的財報，而輝達財報向來具有撼動市場的力量，美股接下來可能面臨更深度的回檔。

Kochuba 指出，如果先前大量湧入輝達買權的投資人開始大舉獲利了結，這家晶片巨頭的財報恐將成為市場的轉折點。

VIX 與美股同步飆升

Kochuba 與其他市場觀察家注意到，被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX)，過去兩周以來持續震盪走高，然而在同一期間，標普 500 指數卻也刷新歷史新高。這種「指數與恐慌同步飆升」的情況在過去並不常見。

一般而言，特定金融商品的隱含波動率與現貨價格通常呈現反向關係。Kochuba 說：「當兩者同步飆升時，就代表交易員一邊追逐漲幅，一邊不惜支付更高的成本買進避險保護，這正是市場正對波動加劇做準備的訊號。」

利多出盡風險高 美債殖利率將引爆賣壓？

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示，在此之後，投資人可能難以找到更多能轉化為上漲動能的好消息——特別是在荷姆茲海峽的緊張局勢仍未解決、且全球債券殖利率持續震盪走高的情況下。

換句話說，周三的輝達財報可能演變成另一場「利多出盡」的拋售潮，與上次財報公布後的市場反應如出一轍。

Hogan 說：「在財報季期間，投資人往往會將焦點從總體經濟轉向個別企業的財報表現，卻忽視許多在財報季開始前一直主導市場的總體經濟變數。」

他隨後犀利地形容：「投資人過去一段時間就像是『吹著口哨走過通膨墳場』，完全忽視美債殖利率曲線發出的訊號。目前美債殖利率已衝破 4.5% 大關，且正走於持續攀升的軌道上。」