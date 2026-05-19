鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-19 13:40

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 在隨同美國總統川普 (Donald Trump) 出席中國高峰會的數天後於周一 (18 日) 表示，他預期中國最終將會向美國晶片商開放市場。

輝達黃仁勳：中國終將向美國開放AI晶片市場 (圖:Shutterstock)

黃仁勳在拉斯維加斯舉行的戴爾科技世界大會 (Dell Technologies World) 場邊，接受彭博電視專訪時說：「中國政府必須決定他們想要保護多少本土市場。我的感覺是，隨著時間推移，市場將會開放。」

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輝達雖然已獲美國政府放行銷售 H200 人工智慧 (AI) 晶片到中國，但中國正在積極扶植本土晶片商，目前並未批准銷售。由於黃仁勳到最後一刻終於確定，要與美國總統川普同行出訪中國，當時各界揣測，認為輝達對中國出貨可能取得重大突破，但最後並無新進展。

黃仁勳表示，他並未與中國官員直接討論對中銷售晶片事宜，儘管他承認，兩國官員在協商過程中的確提及此事，他說：「川普總統與中國領導人進行一些對話，我很期待他們最終的決定。」

川普上周五在返回華府途中，曾表示輝達的 H200 晶片「確實被提到，此事可能會有進展」，但未進一步闡述細節。川普當時補充指出，中國目前尚未批准採購 H200 晶片，「是因為他們想發展自己的產品。」

黃仁勳將中國視為一個價值 500 億美元的龐大商機，不過輝達目前仍把在中國市場的 AI 晶片銷售預測維持在零。輝達將於周三公布財報，投資人將密切關注中國市場銷售前景。

黃仁勳 3 月曾表示輝達已獲得美國許可，可向中國的「眾多客戶」出貨，並正準備啟動 H200 的生產。知情人士透露，輝達雖然確實收到了訂單，但中國企業隨後告知輝達，他們實際上無法完成這些採購。

黃仁勳的公司的生產仍依賴台灣的晶圓代工產能，他表示自己並未參與上周與台灣相關的官方討論。不過他強調，即便美國積極尋求提升本土的晶片製造產能，台灣仍將是半導體製造的中心，因為「各領域的需求太過龐大」。

黃仁勳說：「實現供應鏈的多樣化與韌性是可能的，這也是每個人應該努力提升的方向。」