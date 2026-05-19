鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 16:20

外媒最新報導指出，英特爾正積極要求主要 PC 合作夥伴，擴大採用基於英特爾 18A 製程的新款消費級處理器，如 Panther Lake 與 Wildcat Lake，並明確指出舊款客戶端處理器 (如 Alder Lake、Raptor Lake) 的供應「不太可能」獲得改善。

為呼應 AI 時代對個人計算的新需求，英特爾已在周一 (18 日) 發布第三代酷睿處理器 (Intel Core) 新品，並在發布會上稱 PC 正從工具進化為「智能體驗入口」，而上述戰略調整則主要源於製程產能分配與獲利結構的考量。

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第三代酷睿為首款支援「端雲混合 AI」架構 (本地輔腦 + 雲端主腦)，將過往高階 AI 能力擴展至主流平台，平台算力達 40 TOPS，可高效處理會議摘要等日常任務，同時平衡隱私與成本。

目前，英特爾 18A 製程相對專注於客戶端節點，產能較為充裕且良率正逐步爬坡，反觀舊款型號必須跟銷售火熱的 Xeon 伺服器處理器爭搶英特爾 7、英特爾 4/3 產線，外部代工的 Lunar Lake 等也受限於台積電緊繃產能。