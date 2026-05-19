520送全民大禮包！卓揆拋0-18歲全程支持 育嬰假至6歲、買房減稅及社福津貼調高23.5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 12:00

行政院長卓榮泰今 (19) 日在「行政院 520」執政 2 週年記者會上宣布推出「0 到 18 歲全程支持」計畫，將彈性育嬰假拉長至 6 歲以前的「育兒假」，並首度祭出育嬰住宅減稅優惠，婚假、產假及陪產假也有感升級。他強調，在生育、養育、教育三個重要階段，全面落實「加補助、減負擔、多彈性、強照顧」四大核心策略，不僅要達成安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場及居住減壓等五大目標，更期盼讓經濟成長的果實由全民與世代共享，給年輕世代最堅實的後盾。

520送全民大禮包！卓揆端「0-18歲全程支持」育嬰假至6歲買房減稅、社福津貼調高23.5%。（直播截圖）

在少子化與高齡化雙重挑戰下，「520 大禮包」育兒家長福祉的全面升級。行政院全盤推動的「0 到 18 歲全程支持」建構了極具支持性的制度。過去勞工在育嬰留職停薪的調整上面臨諸多彈性限制，未來政府將彈性育嬰假制度「升級」並重新定義為育兒假，將適用年齡直接拉高到子女 6 歲以前，賦予雙親在工作與家庭照顧間更有彈性的調配空間，藉此鼓勵雙親共同參與育兒過程。

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為減輕育兒世代的居住壓力，財政與內政部門將攜手推動全新的「育嬰住宅減稅優惠」，讓養育幼兒的家庭在實質賦稅上獲得減免。同時，為了建立更具包容性的友善職場，攸關勞工權益的婚假、產假與陪產假，也都將進行全面且合理的法制優化，讓受薪階級在面臨人生重要成家階段時，能獲得更具尊嚴的照護與陪伴支持。

針對立法院國民黨團日前拋出「0 到 6 歲健保費全額免費、托育補助每半年 2 萬元、0 到 15 歲每月 5000 元育兒補助」等加碼主張，卓榮泰回應，公共政策的制定與推動，絕對不是在立法院進行一場單純比較「誰的數字給得比較多」的叫價競賽，高喊數字並不能真正解決問題。他強調，政府必須提出的是兼顧財政紀律與社會需求的「全盤措施」，並將其作為國家發展的重大戰略佈局。

除了婚育支持外，卓榮泰也透過一系列的施政「魔術數字」來盤點內閣團隊的具體執政成果與未來願景。首先在關乎民生的基礎建設方面，「1」代表著政府正在全力串聯、打造一個如同珍珠串般的「供水系統」，該系統北從板新、南到高雄都能相互調度支援，在未來幾年內將發展成為一條極具韌性的全國供水主幹道，確保產業與民生用水無虞。而在海空交通網的「2」部分，則是指國內兩座國際機場與區域機場的擴建工程，包含桃園國際機場第三航廈的啟用、高雄小港機場的全面航廈整建，以及台中、嘉義與馬祖北竿機場的全面規劃與施工，這將大幅提升台灣的國際門戶接軌實力。

在備受社會期待的社會福利與長照領域，數字「3」象徵著全台無數高齡家庭期盼的「長照 3.0 計劃」，政府已確認將於今年提前上路，提供更多元、更具連續性的社區與居家照顧資源。而與基層弱勢福祉息息相關的數字「8」，則是政府體恤民生艱苦的重大政策——針對 8 項社福津貼，政府在精算財政後，決定採行高達 23.5% 的增幅。行政院將為此提出特別預算專案，並全力排除萬難，期待能引領相關津貼在今年 7 月 1 日正式辦理開辦，以最實質的現金津貼調高，緩解弱勢家庭在通膨環境下的生活壓力。

在區域均衡與產業創新方面，卓揆也端出了中長期的國家戰略藍圖。數字「4」代表著預計投入「4 年 1000 億」的縣市管河川改善工程，將全面拉高各地方防洪與親水環境的韌性；數字「6」則著眼於區域均衡，政府規劃打造「六大區域產業生活圈」，打破傳統行政疆界，讓各縣市依據產業特性相輔相成。在科技創新引領上，數字「10」意味著正式啟動「AI 新十大建設」，加速推進台灣人工智慧島的軟硬體基礎實力；數字「13」則是積極扶植、壯大「13 項關鍵戰略產業」，包括半導體、綠能、太空及國防等重點領域。

由於這些攸關民生與產業的重大計劃，後續的延續與推動皆牽涉到龐大且穩定的預算支持，卓榮泰在記者會最後，特別向朝野立委釋出善意並發出呼籲。他誠摯期待，立法院能夠秉持福國利民的初衷，儘速通過中央政府總預算，特別是為了國家整體安全所迫切需要的軍購特別預算，盼能順利進入實質審議程序。