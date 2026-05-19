鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 15:40

馬斯克 (Elon Musk) 在圍繞 OpenAI 的「世紀訴訟」敗訴後，於社群媒體發文激烈反擊，抨擊此次判決是一個「糟糕的先例」，並重申其守護公益事業初心的立場，並表示自己一定會上訴。

此前，美國加州奧克蘭聯邦法院陪審團周一 (18 日) 一致裁定，馬斯克對 OpenAI 及其執行長阿特曼 (Sam Altman) 的指控因超過訴訟時效而無效。

‌



庭審結束後，馬斯克對陪審團僅花不到兩小時便達成結論表示不滿。馬斯克強調，法院與陪審團並未針對案件的「實質內容」進行判定，而是僅僅依據訴訟時效 (Statute of Limitations) 這一程序細節作出了有利於 OpenAI 的裁決。

馬斯克將此裁決稱為一種「曆法上的技術問題」。他堅信，任何深入關注此案的人都清楚，阿特曼與總裁布羅克曼 (Greg Brockman) 確實透過「侵占公益機構資產」來中飽私囊，「唯一尚存的爭議只是二人開始牟利的具體時間」。馬斯克律師團原本希望法院強制 OpenAI 吐出高達 1800 億美元的「不義之財」，並要求阿特曼等人下台。

馬斯克在回應中明確表示將向美國第九巡回上訴法院提起上訴。他指出，OpenAI 創立的初衷本是開發 AI 以「造福全人類」，而非讓個人致富。他強調，若法律縱容這種將公益資產私有化的行為，將會對美國整體的慈善捐贈事業造成極大損害，因為這開創了一個利用慈善名義進行「剝削」的惡劣先例。

馬斯克的律師 Marc Toberoff 也在庭外補充，本案的核心在於保護慈善機構免受此類開發利用，「如果他們逃脫了懲罰，這是不應該的」。

然而，OpenAI 方面對此回應顯然不同。其首席律師 William Savitt 認為這是一個實質性的決定，並反指馬斯克是因為在市場上競爭不過 OpenAI，才將法律訴訟當作武器。