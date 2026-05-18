鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-18 19:20

特斯拉執行長馬斯克最新表示，繼美國德州率先落地無安全員隨車值守的全自駕車輛後，預計此類營運模式將於今年下半年進一步推廣至全美各地。

目前，特斯拉已在德州首府奧斯丁、達拉斯與休士頓投放無人駕駛計程車 (Robotaxi)，不過實地體驗顯示，該服務仍面臨候車時間過長，以及下車點偏離目的地等實際運作挑戰。

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馬斯克週一 (18 日) 以視訊方式出席在特拉維夫舉辦的「智能出行峰會」時重申其長期樂觀預測，聲稱五年至十年內，公路上約九成的行駛里程將由 AI 系統主導，人類親自駕車將淪為小眾行為。

然而，特斯拉近期在美國面臨監管壓力。根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 本月通報，因車輛後視攝像頭畫面延遲恐增加碰撞風險，特斯拉正於美國召回 21 萬 8868 輛汽車，涉及 Model 3、Model Y 等車型，此舉凸顯自駕技術在安全性把關上仍受矚目。

與此同時，競爭對手谷歌旗下的 Waymo 上周亦因車輛可能駛入積水路段的隱患，召回約 3800 輛自駕計程車，引發產業對自駕安全標準的進一步關注。

除核心的電動車業務外，馬斯克在峰會上也同步更新旗下其他企業的佈局。

馬斯克透露，SpaceX 即將研發出可重複使用火箭發射系統，預計今年達成此突破，認為這將大幅削減太空飛行成本，是人類邁向星際文明的重要轉折。

此外，腦機介面公司 Neuralink 打算在今年下半年，首次為失明或視力障礙人群植入「盲視」(Blindsight) 輔助設備，初期提供有限視覺，目標最終實現高清精準視覺，甚至超人類視覺，同時正研發協助癱瘓者行走的技術。