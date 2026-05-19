鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-19 10:11

OpenAI大勝馬斯克！1340億美元索賠陰霾解除、「這些公司」同步受惠。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，馬斯克曾主張，OpenAI 最初以非營利組織形式成立，卻在轉型為營利企業的過程中「竊占了一個慈善機構」。不過，由九名成員組成的陪審團以訴訟時效已過為由，駁回了馬斯克的全部指控。

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他於 2015 年與 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）等人共同創辦 OpenAI，並於 2018 年退出。

馬斯克表示將提起上訴，並在 X 平台發文強調：「任何詳細關注此案的人都毫無疑問知道，奧特曼和（OpenAI 總裁）布羅克曼 Greg Brockman 確實透過偷走一家慈善機構來讓自己致富。唯一的問題只是：他們是在什麼時候這麼做的！」

Wedbush 分析師艾夫斯（Dan Ives）形容此次裁決是「奧特曼與 OpenAI 的重大勝利」，指出這一結果消除了公司營運上的重大不確定性，對 OpenAI 而言「毫無實質影響」。

此案若判決確定，將為 OpenAI 解除馬斯克索賠所帶來的約 1,340 億美元的潛在負擔。目前 OpenAI 估值約達 1 兆美元，且預計將在未來一年左右公開上市。

此裁決對持有 OpenAI 逾 100 億美元投資的微軟 (MSFT-US) 同樣是一大利好。艾夫斯指出，若法官維持陪審團裁決，微軟將得以免除馬斯克關於「協助與教唆 OpenAI 拆解慈善信託架構」的相關指控。

微軟股價週一下午小幅上漲至 423.33 美元。相較之下，特斯拉股價週一下跌 3%，而 OpenAI 目前仍是私人公司，但預計將在未來一年左右上市。

亞馬遜 (AMZN-US) 、軟銀、輝達 (NVDA-US) 等 OpenAI 的主要科技業投資方亦同步受惠。

亞馬遜今年 2 月宣布對 OpenAI 進行總額 500 億美元的多年期投資，以「加速 AI 創新」，其中首筆投資為 150 億美元，其餘 350 億美元則取決於「特定條件」是否達成。

美國里奇蒙大學法學教授 Carl Tobias 表示，儘管馬斯克揚言上訴，但他認為「這個案子幾乎已經結束了。整件事以事實認定為核心，我認為已無法律爭議空間。」