高盛：別管有沒有泡沫了 華爾街已將AI當做「防禦性」資產

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 17:10

儘管人工智慧股票是否存在泡沫仍存在疑問，但據高盛稱，華爾街現在更多地將人工智慧視為一種防禦性投資。

高盛：別管有沒有泡沫了 華爾街已將AI當為「防禦性」資產(圖:shutterstock)

高盛全球銀行與市場部門的策略師 Shawn Tuteja 指出，隨著通膨壓力持續、油價位處高位以及全球經濟前景不明，投資者正在進行大規模的資金輪動，重新湧入大型雲端服務商 (Hyperscalers) 與 AI 龍頭股。

‌



這種轉變與今年初的市場預期形成鮮明對比。年初時，市場普遍看好通膨下降與聯準會降息，進而帶動建築、工業及消費類股等週期性產業；然而，現實中持續的通膨與地緣政治緊張，使投資者轉向尋求更具韌性的標的。

Tuteja 認為，AI 需求展現出極強的「價格彈性不足」，意味著即便宏觀經濟衰退，企業對 AI 的投入仍能維持穩定，這使其比傳統消費性產業更具避險屬性。

自 3 月低點以來，那斯達克指數已回升約 26%，費城半導體指數更是大漲超過 60%。

高盛強調，當前的 AI 漲勢並非單純的泡沫，而是由龐大的實質支出所推動。預計今年各大雲端龍頭在資本支出 (CAPEX) 上的投入將達到約 7,550 億美元，年增率高達 38%。正是這種驚人的資本投入，支撐了半導體產業業績屢創新高。

隨著 AI 基礎設施的演進，市場正尋找半導體與數據中心之外的新契機。高盛團隊預測，「液冷系統」(Liquid Cooling) 將成為 AI 設備貿易的下一個重要轉折點。由於 AI 數據中心運算密度極高，傳統冷卻方式已無法滿足散熱需求且能耗巨大，能有效大幅降低能耗的液冷技術將成為未來電力渴求型數據中心的標配。