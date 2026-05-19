鉅亨網新聞中心 2026-05-19 16:20

多年來，投資人若想參與科技巨擘馬斯克的版圖，幾乎只能透過特斯拉。但這一模式正被打破。市場傳出，SpaceX 最快將於本週三 (20 日) 遞交 IPO 申請，並有望在 6 月 12 日登陸納斯達克。此舉不僅開啟投資人直接押注太空與 AI 版圖的新管道，也可能分散原本流向特斯拉(TSLA-US) 的資金，為其估值帶來潛在壓力。

華爾街專業分析人士普遍認為，這場世紀 IPO 將重新分配投資人對「馬斯克願景」的關注重心。

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過去，特斯拉股價的上漲動力很大程度上並非來自傳統的財務表現，而是投資人對馬斯克個人遠見的「信心投票」。即便特斯拉近年在電動車銷售上遭遇日益嚴峻的逆風，其預估本益比仍高達近 196 倍，位居標普 500 指數第二高。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 指出，特斯拉高達九成的估值是建立在未來的希望上，而非當前的財務現實。因此，當 SpaceX 這個完全沒有對手的太空霸主登陸資本市場，極可能吸引原本押注在特斯拉身上的溢價資金轉移。

除了資金的分流，投資人更擔憂馬斯克注意力的轉移，進而犧牲特斯拉的利益。

Integrity 資產管理公司投資組合經理 Joe Gilbert 直言，馬斯克未來的精力和焦點預計將高度集中在 SpaceX 這項「新寶貝」上，這對特斯拉來說絕非好消息。

Gilbert 認為，尤其在競爭格局上，特斯拉在其擘劃的自動駕駛與機器人領域正面臨 Waymo 及眾多科技大廠的激烈夾擊；反觀 SpaceX 在商業航太領域則處於絕對的領導地位，成長潛力近乎無窮，這讓 SpaceX 顯得更像是一個乾淨、無競爭威脅的馬斯克願景投資標的。

針對市場未來的反應，分析師預測這種資金動態可能不會立即在股價上顯現。

由於機構投資人的持股調整過程相對緩慢，加上新股上市初期的交易波動，SpaceX 上市對特斯拉股價的實際衝擊，大約需要 3 個月的時間才會逐漸明朗。

Roundhill Financial 執行長 Dave Mazza 也預期，SpaceX 上市熱潮勢必引發特斯拉資金的獲利了結與轉向。