鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-16 13:31

《The Motley Fool》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 過去幾年股價表現驚人，但漲勢也伴隨劇烈波動。自 2023 年初以來，輝達股價已累計飆升 1,440%，但期間至少有五次跌幅超過 10%。此外，2025 年初股價還一度重挫 37%，顯示這檔股票並不適合風險承受度低的投資人。

華爾街集體看多！輝達投資人迎來好消息(圖：Shutterstock)

部分投資人因此選擇避開輝達，理由包括擔憂 AI 採用速度放緩、AI 泡沫風險，以及產業內所謂的「循環交易」問題。不過，華爾街如今愈來愈相信，輝達的成長故事仍完好無損。

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過去一周，華爾街多家大型投行分析師紛紛上調輝達目標價，而其中有個共同主軸：市場仍低估了輝達未來幾年的 AI 需求。

TD Cowen 分析師 Joshua Buchalter 將輝達目標價從 235 美元上調至 275 美元，並維持買進評級，代表較上周五收盤價仍有 22% 上漲空間。

他指出，超大型雲端業者的資本支出持續增加，加上 Blackwell 與 Rubin 晶片需求強勁，而管理層更預估相關產品訂單規模已超過 1 兆美元。Buchalter 預期，輝達下周公布財報時將再次繳出「優於預期並上調展望」的成績。

此外，Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 將目標價從 300 美元調高至 350 美元，維持加碼評級，意味潛在漲幅達 55%。Muse 認為，輝達 AI 晶片 2026 年產能已全部售罄，2027 與 2028 年訂單能見度也相當強勁。

雖然市場目前預估輝達未來一年每股盈餘 (EPS) 為 8.28 美元，但 Muse 認為，更合理的區間應為 15 至 16 美元。

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 則將目標價從 245 美元調高至 275 美元，維持買進評級，同樣認為市場對財報預期過於保守。

Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 也將目標價由 250 美元上調至 275 美元，維持買進評級。他同樣提到，輝達對 Blackwell 與 Rubin 產品超過 1 兆美元的銷售機會具高度能見度，並認為輝達擁有「華爾街仍持續低估的龐大機會」。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Aaron Rakers 則將目標價從 265 美元調高至 315 美元，維持加碼評級，潛在上漲空間達 40%。Rakers 認為，AI 算力需求仍將持續超越供給，進一步推升輝達資料中心業務收入超出市場預期。

事實上，過去一周還有更多分析師上調目標價，顯示華爾街對輝達態度正快速轉趨樂觀。

華爾街是對的嗎？

這些分析師報告反覆出現的一個核心主題是：投資人低估了輝達未來一年的潛力，而華爾街現在終於開始意識到這點。

The Motley Fool 團隊最近曾主張，投資人應該更重視執行長黃仁勳的一段發言。他談到，公司對 Blackwell 與 Rubin 產品擁有「高度信心、極高可見度的超過 1 兆美元需求，而且還不包括其他產品，只有 Blackwell 與 Rubin。」

華爾街現在終於開始理解這番話的分量，以及它對輝達未來財務表現的意義。此外，考量到這家公司一向傾向「保守預測、超額兌現」，其潛力可能比許多人想像得還要大。

華爾街目前預估，輝達 2026 年營收將達 2,160 億美元，2027 年達 3,730 億美元，兩年合計約 5,880 億美元。如果黃仁勳的預估是準確的，而輝達手上的積壓訂單在未來兩年能帶來超過 1 兆美元銷售額，那麼華爾街目前的預測就遠遠偏低，而該股在這段期間內很可能帶來三位數報酬。